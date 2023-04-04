В Крыму зять украл у тещи 30 тысяч долларов и потратил на развлечения

Свою вину мужчина признал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

38-летний житель Симферопольского района украл у своей тещи 30 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

55-летняя женщина продала квартиру, а вырученные деньги оставила на хранение в сейфе, который находился дома у ее золовки. Обнаружив пропажу денег, она обратилась в полицию с заявлением. Спустя время похититель был установлен и задержан – им оказался 38-летний зять потерпевшей.

– Злоумышленник, узнав о том, что квартира уже продана и в доме, где он проживает, могут храниться деньги, отыскал сейф, который вскрыл отверткой и похитил деньги, – рассказали в МВД.

Свою вину мужчина признал. Часть денег он успел потратить на развлечения, остальное полицейские нашли у него дома.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ – «Кража». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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