«Верните серый!»: жители Симферополя остались недовольны реставрацией здания Центробанка России

На разработку проекта ЦБ выделил чуть больше 30,3 млн рублей Фото: Александра Тимощенко

В Симферополе количество ремонтных объектов превышает несколько десятков. Однако в конце марта на полуострове на одну стройку стало меньше.

РЕМОНТ БЫЛ НЕОБХОДИМ

На прошлой неделе комиссия Министерства культуры Крыма приняла результаты реставрации здания Центробанка республики на улице Горького, 4. Раньше на этом месте было Общество взаимного кредита, а затем Нацбанк Украины. Судя по тендерной документации, на разработку проекта ЦБ выделил чуть больше 30,3 млн рублей, а на само строительство - 1,3 млрд рублей.Согласно паспорту объекта, генеральным подрядчиком выступал ООО «Крымстройгарант», а генеральным проектировщиком - ГУП «КАРМ «Крымпроектреставрация».

Теперь обновленное двухэтажное здание с огромными колоннами возвышается в центре крымской столицы. Фото: Александра Тимощенко

По информации пресс-службы Центробанка России, комплекс зданий в центре Симферополя с 2014 года не использовался, а его историческая часть - начала стремительно разрушаться. В связи с этим совет директоров предприятия решил выделить средства на реконструкцию.

НЕМНОГО ОПОЗДАЛИ

Теперь обновленное двухэтажное здание с огромными колоннами возвышается в центре крымской столицы. С 2021 года там полностью отреставрировали цокольный этаж, стены, фундамент, а также несущие стены. Последними штрихами было парадное крыльцо со ступенями и покрытием. Все работы обещали закончить в конце лета прошлого года, но ремонт затянулся, поэтому его сдали в эксплуатацию несколько дней назад - 31 марта.

Последними штрихами было парадное крыльцо со ступенями и покрытием Фото: Александра Тимощенко

НЕ ТОТ ЦВЕТ

Но у неравнодушных симферопольцев уже появились вопросы к новому облику фасада. Больше всего споров возникло из-за выбранного цвета. Если раньше Центробанк был глубокого серого цвета, то сейчас архитектор использовал белые и светло-бежевые оттенки.

- Раньше здание напоминало готическое сооружение. Очень благородно выглядело. А что сейчас? Блеклый бело-бежевый оттенок, как в больнице. Верните серый!, - возмущается в телеграм-чате местная жительница Екатерина.

Около здания еще не разобрали забор Фото: Александра Тимощенко

- Выглядит хорошо, чистенько, но будто потерялось на фоне остальных строений. Сложно сказать, стало лучше или опять все испортили, - делится впечатлениями в крымском сообществе Евгений из Симферополя.

До реконструкции здание было спроектировано известным русским архитектором Николаем Красновым. Он же возвел легендарный Ливадийский дворец в 1913 году, Церковь Святой Равноапостольной Нины в Гаспре, римско-католический костел и еще десятки других архитектурных шедевров.

Архитектор предполагал смешение стилей: ренессанса, романского с восточными и византийскими орнаментами, а серый цвет перекликался с идентичным камнем кинотеатра Шевченко и театра Горького. Это и обеспокоило горожан, мол, облик Симферополя полностью нарушили.

ВСЕ НЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО

Однако, как рассказал КП-Крым архитектор и председатель Союза архитекторов Республики Крым Кирилл Бабеев, никакой смысловой связи между строениями в центре столицы нет, а оттенки серого для них были выбраны разные.

- То, что элементы фасада знакового для Симферополя здания не видоизменились в процессе реставрации - это хорошо. Но изменение цвета с благородно-серого на нейтральный светлый, на мой взгляд, негативно сказалось на архитектуре объекта и панораме улицы в целом. Оттенки серого цвета были разные, но благодаря одному цвету и интересной композиции фасада, здание выделялось на фоне светлой рядовой застройки центра, - прокомментировал КП-Крым архитектор.

Двухэтажное строение в самом центре Симферополя появилось в крымской столице в начале прошлого века - в 1913 году. Фото: Александра Тимощенко

По его словам, раньше три знаковых объекта на улице Горького создавали своеобразный ансамбль, ведь их объединяло не только высокое качество архитектуры, но и серый цвет фасада.

- Перекраска фасадов этих объектов в цвета, близкие к цветам окружения нивелируют архитектурные особенности этих зданий, - отметил Кирилл Бабеев.

СПРАВКА «КП»

Двухэтажное строение в самом центре Симферополя появилось в крымской столице в начале прошлого века - в 1913 году. Несколько лет там был детский клуб, радиостанция и даже художественный музей.

Но во времена Советского союза здание Общества взаимного кредита пришлось национализировать, а через десять лет в нем начал свою работу Нацбанк Украины. Сейчас там находится главное отделение ЦБ РФ.

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