Жертва молчала четыре года: севастополец, надругавшийся над школьницей, получил 9 лет колонии

Преступление привело к сильному психологическому расстройству школьницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе 55-летнего жителя признали виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 15-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Летом 2014 года москвичка приехала с дочерью к знакомому в Севастополь. Жительница столицы оставила у мужчины ребенка на летние каникулы.

– И только в 2018 году девочка рассказала о совершенных половых преступлениях, поскольку была запугана, – отметили в СК.

После этого мать пострадавшей обратилась на горячую линию ведомства. Следователи собрали доказательства причастности севастопольца. Эти данные подтвердил и ряд экспертиз.

– Более того, экспертиза показала сильное психологическое расстройство у самой школьницы вследствие совершенного в отношении нее преступления, – говорится в сообщении.

Суд признал севастопольца виновным. Его приговорили к девяти годам лишения свободы. Отбывать срок педофил будет в исправительной колонии строгого режима.

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