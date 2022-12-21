Севастопольца, закупавшего в Питере крупные партии наркотиков для перепродажи, осудили на 11 лет колонии

Организатор преступной схемы был задержан региональным Управлением Росгвардии. Фото: скриншот из видео/УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю

Суд в Севастополе вынес приговор двум местным жителям за сбыт крупных партий наркотиков, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Крыму.

- Установлено, что 40-летний севастополец покупал в Санкт-Петербурге оптовыми партиями кокаин, который в дальнейшем доставлял в Севастополь через своего сообщника, - говорится в сообщении.

Во время очередной транспортировки «запрещенки» 39-летний курьер-сообщник был задержан с поличным крымскими сотрудниками УФСБ и сотрудниками УМВД из Севастополя. При мужчине обнаружили пять пакетов кокаина общей массой около 300 граммов. Позже также региональным управлением Росгвардии был задержан и организатор преступной схемы.

Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 30 - пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Решением суда организатор схемы получил 11 лет колонии строгого режима, его подельник - шесть. В декабре текущего года определением Севастопольского городского суда приговор был оставлен без изменений.

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