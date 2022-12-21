Под Симферополем сотрудники ФСБ накрыли нарколабораторию по изготовлению мефедрона

Трое граждан РФ организовали работу нарколаборатории в подвале частного дома в Крыму. Фото: скриншот из видео/УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю

Под Симферополем задержали троих граждан РФ, которые организовали работу нарколаборатории в подвале частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

- Установлено, что два брата - жители Краснодарского края, а также их приятель - житель Республики Крым, арендовали в пгт. Пионерское Симферопольского района частное домовладение, в подвале которого организовали химическую лабораторию по изготовлению наркотического средства «мефедрона», - говорится в сообщении.

Фото: скриншот из видео/УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю

Сырье для производства «запрещенки» подельники закупали в Интернете, после чего намеревались сбыть готовый продукт собственного производства посредством закладок. Но не успели.

В ходе обысков из наркоцеха было изъято лабораторное оборудование: насос, мерные колбы, капельная и делительная воронки, колба Бунзена, обратный холодильник, штативы для делительной воронки, магнитные мешалки, противогаз, а много чего еще. Также силовики нашли более 15 килограммов мефедрона.

- Кроме того, с поличным при получении муляжа наркотического средства массой 5,5 кг задержан наркокурьер - житель Москвы, - добавили в пресс-службе УФСБ.

Фото: скриншот из видео/УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю

В обязанности задержанного входила транспортировка товара и его продажа в других регионах РФ. Против наркокурьера были возбуждены два уголовных дела за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере, не доведенный до конца.

В отношении трех наркодельцов возбуждено уголовное дело за производство наркотиков группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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