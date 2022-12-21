Крупнейший крымский банк запустил сервис бесплатной регистрации бизнеса без визита в ФНС

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Самый крупный банк Крыма предлагает будущим предпринимателям и юридическим лицам многофункциональный бесплатный сервис регистрации бизнеса. С помощью нового сервиса можно подготовить и направить документы для оформления собственного бизнеса без уплаты госпошлины и без необходимости посещения Федеральной налоговой службы.

Бесплатный сервис «Регистрация Бизнеса» позволяет в режиме онлайн:

- сформировать и подготовить комплект документов для государственной регистрации юридических лиц в форме ООО и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей;

·- получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (УКЭП) для регистрации бизнеса в ФНС;

- отправить документы для регистрации ООО и ИП в ФНС России, подписанных УКЭП, а также получить результат регистрации.

Новый сервис регистрации бизнеса экономит время клиентов – формирование полного пакета документов занимает не более 15 минут, при этом не нужно посещать налоговые органы и тратить деньги на оплату госпошлины за регистрацию. Кроме того, сервис позволяет контролировать процесс оформления документов в режиме онлайн.

В данном сервисе также есть дополнительная возможность резервирования расчётного счёта в банке РНКБ. Воспользоваться сервисом можно по ссылке на официальном сайте РНКБ. Физическим лицам - пользователям мобильного приложения РНКБ переход в сервис регистрации бизнеса будет доступен из витрины приложения.