Салют на Новый год 2023 в Симферополе: когда начнется и где посмотреть

Стоит заметить, что на Новый год в Симферополе в 2022-2023 году салют может и не состояться Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Загадать заветное желание, зажечь бенгальский огонь и посмотреть на салют. Все эти действия жители страны ассоциируют с самым главным праздником зимы - Новым годом! Ежегодно эту красивую традицию поддерживают тысячи жителей крымской столицы, которые собираются на главной площади города. Поэтому в администрации всегда заботятся о том, чтобы праздничные фейерверки было видно даже с самых отдаленных точек Симферополя. Рассказываем, когда начнется и где посмотреть салют на Новый год 2023 в Симферополе.

По традиции, самый масштабный и самый зрелищный фейерверк на полуострове готовят в Симферополе. На главной площади имени Ленина власти заранее обустраивают место для того, чтобы местные жители и гости столицы смогли в веселой компании встретить полночь, посмотреть на салют и загадать желание. Так, оценить зрелищное событие можно в ночь с 31 декабря на 1 января 2023 года. Красочные залпы запускают после речи президента и боя курантов.

Около здания Совета министров Республики Крым новогодний салют считается единственным официальным фейерверком, которые власти дарят симферопольцам в зимний праздник. На этом же месте каждый год проходят концерты, конкурсы, гуляния и ярмарки.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ САЛЮТ НА НОВЫЙ ГОД 2023 В СИМФЕРОПОЛЕ

Посмотреть на долгожданный фейерверк можно с самой площади Ленина или на смотровых площадках города. Например, на улице Маршала Жукова. Чтобы дойти до точки назначения, нужно доехать до конечной остановки и немного пройтись, за жилые дома, загораживающие обзор.

Также хорошим местом, откуда открывается вид на весь город, станет археологический заповедник Неаполь Скифский. Чтобы добраться до него, нужно на любом автобусе доехать до конечной «Улицы Тарабукина».

Увидеть Симферополь как на ладони можно на Петровской балке. Оттуда открывается потрясающий вид на Симферопольское водохранилище и Крымские горы. Доехать до смотровой площадки можно на маршрутках № 85, 24, 4, 108.

ФЕЙЕРВЕРК ПОД ВОПРОСОМ

Стоит заметить, что на Новый год в Симферополе в 2022-2023 году салют может и не состояться, так как в администрации города обсуждают отмену праздничного запуска фейерверков в связи с непростой обстановкой в стране и на полуострове.

- Скорее всего, новогоднего салюта не будет, - сообщил КП-Крым пресс-секретарь администрации столицы Андрей Черниченко.

Однако, по последним данным, ограничения на применение и использование пиротехнических изделий в городе с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года по всему Крыму решили отменить. Соответствующий Указ Главы Крыма был опубликован на портале регионального правительства.

- Тем не менее считаю важным в такое время соблюдать определенные моральные рамки при проведении праздничных мероприятий, - отметил Сергей Аксенов.