Время глобальных строек: новая водная магистраль станет альтернативой Северо-Крымскому каналу

Новая водная магистраль будет готова к концу 2023 года

Последние восемь лет крымчане являются свидетелями глобальных преобразований и масштабных строек. Крымский мост, трасса «Таврида», новый аэропорт «Симферополь» и многопрофильный медцентр им Семашко – за короткий промежуток времени эти объекты стали лицом нового российского Крыма.

НОВЫЙ ВОДОВОД НА ВОСТОК

Сегодня идет строительство тракта водоподачи для переброски пресной воды с севера на восток полуострова. По сути, это дублер Северо-Крымского канала с той лишь разницей, что канал строили для орошения степного суходола, а тракт - для питьевого водоснабжения. Но от этого историческая значимость новой искусственной реки не снижается, точно также она должна напоить самую засушливую часть Крыма.

По тракту водоподачи с севера на восток пойдет 195 тысяч кубометров воды в сутки

Все началось в 2015 году, когда русло Северо-Крымского канала по решению украинских властей перегородила бетонная дамба. Нужно было искать альтернативные источники водоснабжения Восточного Крыма, где нет ни полноводных речек, ни подземных водоносных жил. По временному водоводу из трех водозаборов на Севере Крыма – Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского,- воду сбрасывали в русло канала, чтобы транспортировать на восток для снабжения Судака, Феодосии и Керчи. После того, как временная схема стала давать от 70 до 135 тысяч кубометров воды в сутки, настала пора подумать о постоянном водоводе, за строительство которого взялась ООО «Объединенная энергостроительная корпорация». Прежде компания занималась восстановлением Саяно-Шушенской ГЭС, строительством Нововоронежской АЭС и Прегольской ТЭС. Но тракт водоподачи стал первым объектом водообеспечения в портфеле «ОЭК».

- На первом этапе мы построили водозаборные сооружения до тракта водоподачи, - вспоминает рассказывает директор крымского филиала АО «ОЭК» Марк Луньков. - Уже после приступили к строительству второго этапа от села Октябрьское в Советском районе к Феодосии и дальше до очистных сооружений Керчи. Идея тракта водоподачи заключается в том, чтобы чистая вода из подземных источников по трубе доходила до потребителей без каких-либо открытых вариантов по типу «канал – речка – водохранилище». Это сводит к нулю потери воды от испарения и фильтрации, и ее загрязнение из внешней среды. Водоросли, мусор, дохлая рыба, чего только нет в воде канала, как, в принципе, в любой другой реке.

Трубопровод укладывают в две нитки, чтобы исключить аварийную остановку

ГАРАНТ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

После того, как в феврале этого года российские военные подорвали дамбу, перекрывающую русло Северо-Крымского канала, днепровская вода вернулась в Крым. За этот оросительный сезон в накопительные водохранилища по системе канала набрали больше 100 миллионов кубометров воды. А в целом запасов Крыму хватит на год. Но от строительства новых объектов водообеспечения отказываться не стали.

- Когда в 60-70 годах построили канал, тоже думали, что навсегда решили проблему с водой в Крыму, но в 2014 году она возникла вновь, - подчеркивает Луньков. - Поэтому нет гарантий, что таких проблем не возникнет впредь. А если завершить второй этап строительства тракта, который уже выполнен больше, чем на половину, то мы навсегда можем быть спокойны, что Крыму всегда будут альтернативные источники чистой воды, которые обеспечат в полном объёме восточную часть Крымского полуострова питьевой водой. Если бросить на этом этапе, то это просто выброшенные деньги, ресурсы и никому не нужный труд. Конечно, в первую очередь это безопасность и уверенность в том, что мы будем обеспеченной водой при любых обстоятельствах.

СБРОСНАЯ КАМЕРА В КАНАЛ

Еще до возобновления работы Северо-Крымского канала «ОЭК» получили установку от Минэкономразвития РФ – обеспечить водоснабжение Феодосии по тракту к концу 2022 года. Работа кипела вовсю, когда острота вопроса ушла по мере приближения днепровской воды. Но на всякий случай решили предусмотреть возможность альтернативного водоснабжения, если по каким-либо причинам воды в канале не будет.

- В водоочистные сооружения города Феодосии мы врезались, - отмечает директор филиала «ОЭК». - Труба проложена, полностью проведены ее гидроиспытания и обратная засыпка. В настоящее время идут работы на насосных станциях, которые построены между водозаборами и Феодосией. Заканчиваем электромонтажные работы, отделочные. Единственное, что с импортозамещением у нас небольшая проблема с насосами. Но они сейчас ни на что не влияют, потому что и Северо-Крымский канал работает, и даже если бы он не работал, мы бы все равно обеспечили водоподачу в ручном режиме. Для этого построили сбросную камеру в районе села Владиславовка в Северо-Крымский канал, и в любой момент можем подать воду в русло, на 67 км сократив ее путь по открытому участку.

Без автоматики регулировать объемы поступления воды вручную непосредственно на очистные сооружения рискованно. Феодосия в потребляет около 30-35 тысяч кубометров воды в сутки, и резервуары для очистки воды рассчитаны на постепенное заполнение и расход, что регулируется датчиками. Поэтому пока вся линия тракта водоподачи не обеспечена автоматикой, лучше сбрасывать воду в канал и оттуда в Феодосийское водохранилище, чтобы регулировать ее подачу в город.

- Все должно быть налажено едино с водозаборами в автоматическом комплексе, а в ручном режиме можно запустить насосы, открыть задвижку, и вода побежала. Позвонили, выключили, закрыли задвижку, вода перестала приходить, - поясняет Луньков. - Технически в таком режиме работать можно уже сегодня, но проще сбрасывать воду в районе села Владиславовка в канал. Собственно, так мы делали раньше в Нижнегорском районе, пока днепровская вода не пришла. Теперь сбросная камера перебралась в Кировский район. Это промежуточный этап, на всякий случай. Пока мы идем по графику, и во втором полугодии 2023 года должны вывести тракт на автоматическую подачу к Феодосии, минуя русло канала.

ПОДКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИКУ

На автоматический режим перейдет и первый этап тракта водоподачи. Это 65 км трубопровода от водозаборов к первой насосной станции, которая собирает воедино все потоки добытой из-под земли воды, и дальше она попадает в тракт. Опять же, пока острота проблемы водоснабжения была высока, в первую очередь нужно было все усилия направлять на транспортировку воды. Теперь можно уделить внимание регулированию потока.

- Проект автоматизации первого этапа прошёл государственную экспертизу и вышел уже в этом году, - уточняет Луньков. - Это весь участок от водозаборов до насосной в селе Октябрьское. И по нему, по этому трубопроводу, как раз вода сбрасывалась в Северо-Крымский канал, начиная с 2018 года. Но там только трубопровод, задвижки и камеры переключения, там нет автоматизации, там нет дорог. Чтобы это все построить, был разработан проект, который сейчас необходимо также выполнить и перевести в автоматическую работу весь участок от водозаборов до Феодосии, и, в последствии, и Керчи.

Вся автоматизированная система будет замыкаться на главную диспетчерскую станцию во Владиславовке. Она же – центральная насосная станция, откуда будет идти управление всем процессом подъема и транспортировки воды. Помимо этого, на каждой из четырех промежуточных насосных станций тоже будет небольшая диспетчерская, чтобы следить за эксплуатацией объектов и вовремя сигнализировать о внештатных ситуациях. У каждой насосной - своя небольшая электроподстанция.

- Электроподстанции наши, отечественного производства. Поэтому здесь проблем нет. Частично у нас уже отработанные поставщики по предыдущим контрактам, которые хорошо себя зарекомендовали за годы работы с ними, по некоторым позициям приходится обращаться к альтернативным поставщикам, исходя из нынешних цен. Каждый поставщик хочет заработать,- уточняет Луньков. - Проект закладывался по ценам 2017 года, сейчас все подорожало, но благодаря постановлению правительства проект пересчитали в текущих ценах.

ПРОКОЛ ПОД ТРАССОЙ «ТАВРИДА»

После теракта на Крымском мосту весь поток грузов пошел в обход по сухопутному коридору Таганрог и Мариуполь. Таким же путем сейчас в Крым завозят трубы для тракта водоподачи, хотя недостроенным остался небольшой участок в несколько километров районе Керчи. Туда же нужно будет пригнать специальную установку для прокладки трубопровода под транспортной развязкой на трассе «Таврида». Это один из самых сложных этапов строительства тракта, который требует дополнительных согласований.

- В следующем году непосредственно под развязкой на Керчь будем делать прокол, - С двух сторон обустраиваются два котлована, пусковой и приемочный, и под землю специальным прессом заталкиваются железобетонные трубы, которые становятся футляром для труб чугунных. Вот такой 200-метровый туннель из труб нам предстоит сделать под всей развязкой. Остальные участки пересечения с дорогами, водными объектами, железнодорожным полотном мы уже прошли. Это не так сложно, как на «Тавриде».

Главная задача для подрядчика сейчас – закончить земляные работы, несмотря на непогоду, и подключить водовод к очистным сооружениям Керчи. После этого трубу подвергнут гидравлическим испытаниям, и она готова к приему и транспортировке воды. Параллельно на керченском участке тракта достраивают насосные станции, а на феодоссийском – устанавливают автоматику и насосное оборудование. По контракту весь тракт водоподачи должен быть готов к концу 2023 года, включая установку компьютеров в диспетчерских станциях и обустройство рабочих мест. Но, при этом, в самой компании «ОЭК» рабочие руки начнут высвобождаться, и чтобы не терять коллектив, «Объединенная энергостроительная корпорация» хочет побороться за контракты в Крыму. Тем более, что есть ряд объектов, брошенных предыдущими подрядчиками.

- Итоги будем подводить в следующем году, а в этом мы выполнили ключевую задачу – обеспечили возможность подачи воды в Северо-Крымский канал в районе села Владиславовка. Хорошо, что открылся канал и нет необходимости гнать чистейшую артезианскую воду из водозаборов по бетонному руслу. У нас еще есть время достроить тракт водоподачи, чтобы такая вода с большой экономией, снижением затрат на транспортировку и сопровождение приходила непосредственно к потребителям. Тракт гарантирует бесперебойную подачу воды населению при любых обстоятельствах.

Справка КП

Общая протяженность тракта водоподачи с учетом подводящих трубопроводов от Просторненского, Неженского и Новогригорьевского водозаборов составляет 218 км. Он рассчитан на транспортировку с севера на восток Крыма 72 миллионов кубометров воды в год, или по 195 тысяч в сутки. Из них 106 тысяч предназначено потребителям Феодосии, Коктебеля, Щебетовки и Судака, и еще 89 тысяч – Керчи и сел Ленинского района. Стоимость проекта составляет 24 миллиарда рублей. Объект возводится по госпрограмме социально-экономического развития Крыма.