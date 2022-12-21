Нас ждет водоремонтный год: несколько масштабных проектов сделают воду чище

Самый масштабный проект по переброске воды с севера на восток полуострова в следующем году должен выйти на финальный этап Фото: Анна КИРИЕНКО

В следующем году в Крыму будут реализованы несколько масштабных проектов по модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Один из них касается строительства электролизных станций очистки воды, чтобы уйти от хлорирования, другой – систем доочистки артезианской воды, позволяющих снизить ее минерализацию.

Средства на проекты поступят из Фонда национального благосостояния и по федеральному проекту «Чистая вода» - 1,8 миллиардов и 7 миллиардов рублей соответственно. За счет фонда на водоочистных сооружениях Керчи и Феодосии построят электролизные станции, чтобы уйти от использования хлора. Часть денег направят на реконструкцию наиболее изношенных насосных станций Алушты и Керчи.

Еще один проект касается снижения минерализации питьевой воды в Красноперекопске и Евпатории. В этих городах используют воду из подземных источников, которая требует доведения до питьевых стандартов.

- Со следующего года в Крыму начинается строительство водопроводных очистных сооружений по доочистке воды в городах Красноперекопск и Евпатория. Мы зашли в проект «Чистая вода», и за счёт средств этого федерального проекта будет финансироваться строительство двух этих очистных станций. Сумма - более 7 миллиардов рублей, - сообщил генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик.

Самый масштабный проект по переброске воды с севера на восток полуострова в следующем году должен выйти на финальный этап. Во втором полугодии подрядчик ООО «Объединенная энергостроительная корпорация» должен закончить строительство насосных станций по перекачке воды и сам трубопровод на участке от села Владиславовка в Кировском районе до водоочистных сооружений Керчи. Строителям предстоит один из самых сложных этапов на пути прокладки трубопровода – прокол под трассой «Таврида».

- У нас в графике на следующий год запланированы работы по проколу под «Тавридой», - сообщил директор филиала «ОЭК-ГТ» Марк Луньков. – Сейчас получаем согласование в УПРДООР «Тамань» и в следующем году сделаем прокол непосредственно в нескольких километрах от Керчи, где находится развязка с трассы на въезд в сам город. Это большой участок, протяженностью около 200 метров. Специальная установка продавливает в грунт железобетонные трубы, которые становятся футляром для труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. И таким образом под развязкой закрытым способом прокладывается трубопровод без остановки движения и нарушения асфальтового покрытия.

Полностью протяженность новой водной магистрали составляет 217 км. Первые 65 км были построены в 2021 году - от Нежинского, Просторненского водозаборов к месту сброса в Северо-Крымский канал, по руслу которого вода доходила в Восточный Крым. Теперь воду закрывают от внешнего воздействия, испарения и фильтрации стенками трубопровода, который подключается непосредственно к очистным водоканала. Для подкачки воды на новой водной магистрали возводят пять насосных станций, главная из которых с центральным диспетчерским пунктом располагается во Владиславовке.

Объект реализуется в рамках социально-экономической программы развития Крыма, стоимость около 24 миллиардов рублей.