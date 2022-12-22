"Любовь в стиле барокко". Фото: Крымский драматический театр им. Горького.

Новогодние спектакли 2022-2023 в Симферополе – это в большинстве своем премьеры. Театры радуют зрителей новыми постановками, остается лишь не пропустить и успеть купить билет. «Комсомолка» подробно рассказывает о том, какие новогодние спектакли в Симферополе можно посмотреть в декабре 2022 и январе 2023 года.

КРЫМСКИЙ ДРАМТЕАТР В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 2022-2023: КАК РАБОТАЕТ, СЕАНСЫ, РАСПИСАНИЕ

Крымский академический театр имени М. Горького приготовил к Новому году сразу четыре новых постановки. И если на некоторые из них можно прийти с детьми от 12 лет, то на другие действует возрастное ограничение 16+.

Так, спектакль для взрослых под названием «Сейчас или никогда» весело и поучительно рассказывает о кризисе в семейных отношениях, о том, какой это непростой труд – жить в браке и сохранять чувства и теплоту отношений, несмотря на проблемы в семье.

Это девятая пьеса известного драматурга современности Валентина Красногорова, воплощенная на подмостках крымского театра. Как и большинство комедий автора, «Сейчас или никогда» –своего рода «попытка найти смешное в грустном». Ситуация, в которую попадают герои спектакля, достаточно распространенная, а сами персонажи очень узнаваемы.

Когда: 22, 29 декабря, 4 и 6 января.

Начало: 19:00.

Где: ул. Пушкина, 15.

Купить билеты можно в кассе театра, действует программа Пушкинская карта. Стоимость билетов на новогодние спектакли театра в Сифмерополе от 500 рублей.

«Любовь в стиле барокко» это тоже спектакль 16+. Комедия Ярослава Стельмаха является своего рода фантазией на тему шекспировских комедий.

Главный герой постановки, молодой Граф – убежденный холостяк. Но, по воле отца, должен жениться, чтобы не лишиться имения. Единственный выход – заставить саму невесту отказаться от брака.

Премьера спектакля состоялась в июле этого года, и уже успела полюбиться зрителям.

Когда: 23 декабря.

Начало: 19:00.

Где: ул. Пушкина, 15

Купить билеты можно в кассе театр, действует программа Пушкинская карта. Стоимость билетов от 150 до 400 рублей.

"Евреи нашего двора". Фото: Крымский государственный драматический театр.

«Дурочка» - это неожиданный взгляд на классическую комедию великого испанского драматурга эпохи Ренессанса Лопе де Вега. В прочтении режиссера Виталия Таганова, «Дурочка» – прежде всего спектакль о любви, о том, что истинное чувство способно пробудить разум. В центре коллизий комедии две сестры, невесты на выданье. Одна из них славится умом и образованностью, но бесприданница, другая невежественна и «умом бедна», но богатая наследница.

Возрастное ограничение спектакля 12+

Когда: 22 декабря, 5 и 7 января

Начало: 19:00

Где: ул. Пушкина, 15

Соимость билета: 350-450 рублей.

Спектакль «Темная история» поставлен по популярной пьесе известного английского драматурга Питера Шеффера. В новой трактовке – это забавная комедия положений, которая превращается в истинный фарс. Подлинным украшением постановки стали красочные, динамичные фантазии на тему «Черного квадрата» Казимира Малевича. На посещение спектакля действует возрастное ограничение 16+.

Когда: 24 декабря и 13 января

Начало: 18:00.

Где: ул. Пушкина, 15

Билеты от 200 до 600 рублей.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 2022-2023: РАСПИСАНИЕ, АФИША, ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Государственный академический музыкальный театр республики Крым приглашает посетить такие новогодние спектакли в декабре 2022 и январе 2023 года:

Музыкальная трагикомедия в двух действиях «Евреи нашего двора». Действие постановки перенесёт зрителя в послевоенную Одессу во дворик многоквартирного дома, где каждый из жильцов живёт на глазах у всех. Спектакль расскажет о судьбе одной одесской семьи, её ближайших родственников и соседей, каждый образ которых бесконечно узнаваем.

Когда: 23 декабря

Начало: 18:30

Где: пр. Кирова, 17.

Билеты от 200 до 600 рублей.

«Нежное сердце» - водевиль самого известного современника Александра Пушкина графа Владимира Соллогуба, написанный в 1850 году. Спектакль рассказывает об интриге со сватовством богатого молодого человека, готового влюбляться в каждую миловидную девушку. Здесь использованы практически все приёмы водевильной техники: путаница, неожиданные встречи, случайные подслушивания, узнавания, каламбуры. В основе спектакля — извечные, нестареющие темы любви и денег.

Спектакль идет в сопровождении симфонического оркестра театра.

Когда: 30 декабря и 20 января.

Начало: 18:30.

Где: пр. Кирова, 17.

Стоимость билетов от 300 до 800 рублей.

"Леонардо". Фото: Крымский государственный драматический театр.

«Леонардо» - это постановка для зрителей от 16 лет. Мюзикл в двух действиях предлагает подсмотреть за жизнью титанической фигуры Леонардо да Винчи. История, замешанная на шпионаже и воровстве, мести и прозрении, вере и любви, перенесёт зрителя в эпоху Возрождения, во времена святой инквизиции, Моны Лизы и упорного стремления человека подняться в небо.

Когда: 7 января

Начало: 18:00.

Где: пр. Кирова, 17.

Билеты от 200 до 600 рублей.

ПОСТАНОВКИ КРЫМСКОТАТАРСКОГО ТЕАТРА В СИМФЕРОПОЛЕ В ДЕКАБРЕ 2022 И ЯНВАРЕ 2023

Крымскотатарский академический музыкально-драматический театр приглашает на комедию по пьесе испанского драматурга Лопе де Вега «Собака на сене». Известная история о том, как молодая неаполитанская вдова Диана влюбляется в секретаря Теодоро, который в свою очередь симпатизирует служанке Марселе.

Когда: 23 декабря и 26 января.

Начало в 18:30.

Стоимость билетов 200 рублей.

Также театр готовит концертную программу «Праздничные мелодии Байрам эзгилери». Она состоится 29 декабря и начнется в 18:30.

Где: ул. Менделеева 5/1

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