Без изнуряющих диет и тренировок до седьмого пота: крымчанка, похудевшая со 110 до 45 кг, поделилась секретом, как постройнеть к Новому году

Девушка убеждена: тело мечты - это всего лишь желание и усилия. Фото: Фото: Диана Якушева / Личный архив

Начать Новый год с фигурой мечты и влезть в любимое платье хочет практически каждая девушка. Но часто у жизни другие планы на этот счет, и во время холодов мы набираем лишние килограммы, а отражение в зеркале оставляет желать лучшего.

Как подготовить свою фигуру к новому сезону и избавиться от лишнего веса, чтобы предстать в новогодние празднике во всей красе «Комсомолке» рассказала «богиня трансформации», сбросившая 70 килограммов, нутрициолог Диана Якушева.

ЖИЗНЬ БЕЗ ЗАПРЕТОВ ПРИВЕЛА К ЛИШНИМ КГ

С самого детства крымчанка страдала от лишнего веса. Почти со школьных лет девушка весила намного больше своих одноклассников, из-за чего сильно комплексовала по поводу фигуры. Нередко приходилось терпеть обидные унижения и оскорбления и даже плакать, смотря на свои фотографии. Диана сколько себя помнит, всегда была полненькой.

Чтобы не сильно расстраиваться из-за особенностей фигуры, лишний вес крымчанка оправдывала неудачной генетикой и дальше продолжала уминать тортики и другую сладкую сдобу. В итоге в подростковом возрасте девушка весила 110 килограммов. Но когда она встретила своего будущего мужа, смогла изменить себя и полностью пересмотреть образ жизни.

Раньше Диана весила 110 кг. Фото: Диана Якушева / Личный архив

За два года любви блогер похудела на 70 килограммов! И стала весить 45. Сейчас она квалифицированный нутрициолог и на своем примере показывает, как держать себя в отличной форме и любить отражение в зеркале. Для своих подписчиков крымчанка ведет блог и скромно называет себя «Богиней трансформации». Чтобы помочь людям с лишним весом, Диана даже создала свой курс и вместе с мужем рассказывает о правильном питании и тренировках. ДОБАВЛЯЕМ ВОДУ, МЕНЯМ ПИТАНИЕ И ПОДКЛЮЧАЕМ ТРЕНИРОВКИ

- Чтобы красивое тело стало не мимолетным видением после очередной диеты, нужно полностью перестроить ваш образ жизни и превратить его в здоровый и энергичный кладезь полезностей. Сначала добавляем воду для ускорения метаболизма, потом меняем питание, а затем подключаем тренировку. И все! Даже без запретов и изнуряющей диет можно добиться красивого и подтянутого тела, - рассказывает КП-Крым Якушева.

Сейчас красотка часто радует подписчиков идеальными снимками. Фото: Диана Якушева / Личный архив

ВНИМАНИЕ НА МЕЛОЧИ

По словам нутрициолога, садиться на жестокие диеты перед Новым годом - плохая идея. После них есть вероятность набрать еще больше сантиметров на боках и талии. Чтобы сохранить результат надолго, нужно полностью перестраивать свое питание.

- Обратите внимание на мелочи. Например, как часто вы перекусываете и из чего состоят ваши приемы пищи. Если маленькая шоколадка или батончик не сильно изменят картину дневного каллоража, то несколько таких приемов добавят вам очень много лишней энергии, - говорит блогер.

СПОРТ - ИЛЛЮЗИЯ

По словам опытного нутрициолога, для того, чтобы сбросить лишние килограммы, не нужно сломя голову бежать в зал и каждый день проводить на беговой дорожке. Это может только навредить на разных степенях ожирения.

- Как я уже говорила, первые несколько месяцев своего грандиозного похудения, я вообще в зал не ходила. Все происходило только благодаря питанию, - говорит блогер.

БОЛЬШЕ ДВИЖЕНИЯ

- В наших крымских реалиях грех мало двигаться. Если есть возможность и время дойти до работы пешком или пройтись на встречу, то лучше воспользоваться ею. Ходить нужно больше 10 тысяч шагов в день, чтобы хоть как-то отрабатывать полученную энергию в виде еды, - советует Диана.

МЕНЬШЕ УГЛЕВОДОВ

Если вы ведете малоподвижный образ жизни и у вас сидячая работа, можно попробовать сократить количество углеводов. Оставить только цельнозерновой хлеб, некоторые виды круп и овощи.

- Насыщения можно добиться и благодаря овощам и качественному белку. Поэтому хватит налегать на сладенькое и разные быстрые углеводы по типу сдобы, тортов и прочего, - говорит Якушева.

БЫСТРЫЙ ВАУ-ЭФФЕКТ

Нутрициолог также отмечает, что убрать лишние сантиметры с талии и бедер можно еще более легким способом. Особенно это работает, если нужно экстренно привести себя в форму. В этом случае поможет лимфодренажный антицеллюлитный массаж или лечебный душ Шарко.

- Пока есть время, можно успеть сделать целый курс. Тогда к Новому году будете красоткой. Но не нужно забывать, что вау-эффект временный, дальше придется поддерживать его правильным образом жизни, - добавляет она.

Чтобы дольше сохранить эффект от визуального похудения, на массаж придется ходить минимум раз в неделю.

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