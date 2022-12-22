Мы подскажем, где и что можно подарить на год Тигра Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Осталось совсем чуть-чуть и, наконец-то, наступит долгожданный зимний праздник – Новый год! И если для многих это время волшебства, сюрпризов и веселья, то для некоторых целая головоломка. Приходится в короткие сроки закрывать миллион задач, планировать расходы и думать о том, что подарить близким и коллегам. Чтобы не пришлось долго ломать голову, что можно преподнести в качестве сюрпризов, рассказываем, что купить на новогодние подарки 2022-2023 в Симферополе.

КАКИЕ ПРИЯТНЫЕ ПОДАРКИ КУПИТЬ В СИМФЕРОПОЛЕ К НОВОМУ ГОДУ-2023

Среди подарков для коллег и знакомых всегда ценилась простота и полезность. Так, например, в качестве нужной вещи можно преподнести ароматизатор в машину, саше для чистого белья в шкаф или ароматическую свечу. Такой подарок подойдет для тех, кто любит создавать уют не только дома, но и вокруг.

Купить милые атрибуты можно в нескольких магазинах в центре Симферополя или заказать на любом маркетплейсе.

ЧТО МОЖНО ПОДАРИТЬ НА ГОД ТИГРА-2023

Если вы уверены, что получатель очень любит теплые вещи, можно подарить ему теплый вязанный свитер, флисовый плед или шерстяные носки. Этот список точно согреет любого в теплую зиму. К тому же, покрывало или одежда поможет не замерзнуть даже в офисе, если там еще не включили отопление или постоянно дует из форточки.

Когда речь идет о свитере, связать изделие можно самостоятельно, заранее купив подходящие нитки на центральном рынке города. Но также любую вещь можно заказать онлайн или зайти в один из торговых центров Симферополя.

ЧЕМ ПОРАДОВАТЬ ДРУЗЕЙ НА НОВЫЙ ГОД-2023

Подарить знакомому или другу абонемент на любую активность – хорошая идея. Сертификат можно взять в спортзал, на вокал, танцы или теннисный корт. Но перед покупкой нужно учитывать предпочтения и пожелания человека. Если ваш друг любит плавание или мечтает о занятиях по постановке голоса или английскому, вряд ли его заинтересует абонемент на танцы или стрельбу. К тому же, нужно быть осторожным, чтобы сертификат на занятие фитнесом не стали обидным намеком для получателя.

Купить абонемент можно напрямую в спорт-клубе, школе английского, вокала и по любому другому направлению.

КАК УДИВИТЬ ПОДАРКОМ БЛИЗКИХ НА НОВЫЙ ГОД

Когда ваш друг, девушка или молодой человек жить не могут без вкусного кофе или необычного чая, в дополнение к основному подарку можно положить баночку ароматного напитка. Найти подходящие варианты можно в любом чайном магазине. Лучше отдавать предпочтение специализированным лавкам и не покупать чай или кофе в обычных супермаркетах. Так, у сюрприза точно будет эксклюзивный вкус и хорошее напоминание о вас.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ НА НОВЫЙ ГОД-2023

Супруга давно хотела хороший фен или на кухне сломалась микроволновка. Может, уже пора поменять смартфон? Техника всегда является универсальным подарком на этот праздник. К тому же, если есть определенный запрос, точно не будет лишней в домашнем арсенале. Узнайте, чего хочет ваша вторая половинка и найдите выгодное предложение в магазинах Симферополя. Покупать лучше в последние числа декабря, когда продавцы начнут снижать цены на некоторые позиции товаров. Но главное урвать нужную вещь.

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