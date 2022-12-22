Суд в Египте продлил арест керченским морякам с судна Soya еще на полтора месяца

Моряков арестовали после выгрузки контейнеров в порту Александрии. Фото: Александр ГЛУЗ

Двое керченских моряков с судна Soya, задержанных в египетском порту в начале ноября, будут находится под стражей еще 1,5 месяца. Такое решение вынес местный суд Александрии, сообщил КП-Крым представитель российского профсоюза моряков Александр Руденко.

Напомним, экипаж судна задержали при выгрузке контейнеров в порту Александрии. В трех из них оказался запрещенный ко ввозу в страну опиоидный синтетический анальгетик трамадол. Команду, среди которых трое керчан, арестовали.

Добиться освобождения кока Александра Погребняка удалось после вмешательства Министерства иностранных дел России. Мужчина успешно вернулся домой в Керчь. Двое остальных - капитан Сергей Еремизин и старший помощник Сергей Бутвенко до сих пор остаются под арестом.

По информации российского профсоюза моряков, обвинения керчанам не выдвинули до сих пор, сейчас адвокаты пытаются добиться их перевода под домашний арест. На время следствия моряки могли бы находится в гостинице Александрии, а не спать в камере на бетонном полу.

- Оплатить расходы готов судовладелец. Это может быть или гостиница, или хостел, или съемная квартира. Насколько я понимаю, такая перспектива есть, - рассказал Александр Руденко.

Раз в неделю задержанных моряков в полицейском участке навещают представили российского консульства. Они же передают лекарства (у капитана Сергея Еремизина сахарный диабет), и дают возможность связаться с родственниками.

- Питанием их обеспечивают, но не все могут это есть. А денег на еду не хватает. Поэтому они просили передать им деньги, чтобы можно было покупать продукты. Но перевести деньги ни из России, ни из Крыма невозможно. Нельзя это сделать и через консула. Вероятно, это получится у адвоката судовладельца, - рассказали в профсоюзе моряков.

Ранее членам экипажа удалось передать одеяла, поскольку в полицейском участке им приходилось спать на полу, и необходимые вещи. Все, что было с собой, у моряков отобрали во время обыска на судне. Полицейские, по словам команды, вынесли с корабля ноутбук, личные вещи и даже подарки семьям.

Сейчас египетская полиция выясняет, как местная таможня допустила ввоз запрещенного груза в страну. Само судно тем временем арестовано и находится в порту.

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