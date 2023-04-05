Цифровые офисы крупнейшего крымского банка посетили 25 тысяч человек

Благодаря удобству, количество посетителей растет. Фото: www.rncb.ru

Отделения крупнейшего крымского банка перешли на новый формат - «цифровых офисов». Их уже успели посетить около 25 тысяч человек, которые стали клиентами отделений РНКБ. На месте сотрудники банка обучают посетителей самостоятельно пользоваться финансовыми услугами с помощью мобильного приложения, а все необходимые банковские операции здесь осуществляются только с помощью смартфонов.

Благодаря удобству, количество посетителей растет. В среднем «цифровые офисы» РНКБ посещают около 700 человек в месяц.

Заметим, начиная с 2020 года, банк открыл семь таких офисов – два в Симферополе, два в Керчи, один в Евпатории, и два в Севастополе. За два с половиной года посетители цифровых офисов оформили больше 40 тысяч банковских продуктов. 49% клиентов оформили дебетовые карты, 22% установили мобильное приложение на свои смартфоны и научились им пользоваться, еще 14% открыли депозиты. Средний возраст посетителей составляет 45 лет, 60% из них женщины, 40% - мужчины.

По словам работников РНКБ, финансовая операция, которую клиент самостоятельно совершает в мобильном приложении, абсолютно идентична стандартной операции в отделении: все электронные документы по оформленным услугам хранятся в мобильном приложении клиента и доступны для просмотра в любое время.

- В наших «цифровых офисах» мы показываем клиентам, насколько просто, быстро и удобно можно пользоваться практически всеми банковскими услугами при наличии смартфона, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Большинство всех платежей в нашем банке осуществляются дистанционно, чаще всего можно обойтись вообще без визита в офис. Умение правильно пользоваться дистанционными сервисами очень важно для развития финансовой грамотности, и мы всегда готовы этому научить.

АДРЕСА ЦИФРОВЫХ ОФИСОВ:

- г. Симферополь, проспект Кирова/улица Набережная имени 60-летия СССР, 56/37;

- г. Симферополь, улица Севастопольская, 30/7;

- г. Керчь, улица Орджоникидзе, 36/11;

- г. Керчь, улица Войкова, 23/35;

- г. Евпатория, проспект Ленина, 51/50;

- г. Севастополь, улица Генерала Петрова, 1;

- г. Севастополь, улица Ленина, 33.

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