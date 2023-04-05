Требовала долю в 20%: крымская чиновница пойдет под суд за вымогательство премий у подчиненных

Женщина потребовала у четырех своих подчиненных передать ей по 20% от их годовых премий Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Крыму перед судом предстанет бывшая заместитель главы одного из сел Симферопольского района. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым, она обвиняется в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ).

По версии следствия, в декабре 2021 года обвиняемая, исполняя обязанности главы поселения, потребовала у четырех своих подчиненных передать ей по 20% от их годовых премий.

– Находясь в служебной зависимости от обвиняемой, работники передали ей денежные средства, которыми она распорядилась по собственному усмотрению, – сообщили в прокуратуре.

Расследование завершено. Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд.

Ранее КП-Крым писала, что экс-помощницу мэра Ялты осудили почти на три года за злоупотребление полномочиями. Она инициировала изменение территориальной зоны восьми земельных участков, являющихся ареалом произрастания краснокнижных растений.

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