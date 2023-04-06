Дважды победила смерть: крымчанка убежала от обстрелов и вылечилась от рака

Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля. Фото: Личный архив Эмилии Довган-Шейхмагомедовой

Новые технологии и открытия в области медицины позволили современным людям жить гораздо дольше. Да и многие неизлечимые в прошлом болезни стали медикам по плечу.

Но здоровое тело - это еще и ежедневная работа над собой. Об этом отлично знает Эмилия Довган-Шейхмагомедова, крымчанка, сумевшая победить рак.

В преддверии всемирного Дня здоровья, который отмечается 7 апреля, наша героиня дала читателям КП простые, но в то же время очень важные советы.

Сейчас она ведет активный образ жизни и помогает онкобольным. Фото: Личный архив Эмилии Довган-Шейхмагомедовой

ТЯЖЕЛЫЙ ОПЫТ

Десять лет назад жительницу Евпатории врасплох застала раковая опухоль. В новый город вместе с мужем и маленькой дочкой она переехала из-за военных действий в родном Донбсассе. Семья бежала от обстрелов и регулярных взрывов и нашла тихий уголок в Крыму.

Тогда же она начала искать работу и стараться адаптироваться к изменениям. Но внезапно для себя начала резко худеть. За несколько недель 30-летняя женщина потеряла больше 10 килограммов, и уже тогда задумалась о болезни.

Сначала пыталась отгонять от себя дурные мысли, списывая изменения на стресс и усталость, но муж заставил обратиться к врачу. Тогда от доктора Эмилия и услышала три самых страшных буквы – «рак». Лечение пришлось начать немедленно, так как ждать было уже поздно. За месяц ей пришлось пережить дорогое лечение, две операции, удаление левой груди, курс химиотерапии… За 21 день лечения женщина лишилась волос, ресниц, бровей, но не собиралась сдаваться. Она твердо решила, что будет бороться за свою жизнь и поможет сделать то же самое другим.

Ей удалось победить рак груди. Сейчас 38-летняя женщина помогает другим с такой же проблемой. Для этого она открыла свой собственный фонд в Крыму и всячески поддерживает онкобольных.

В фонде «Новая жизнь» для подопечных Эмилия устраивает фотосессии, концерты, встречи и даже конкурсы красоты. Она помогает им чувствовать себя красивыми и нужными, несмотря на сложный диагноз.

ЛЮБИТЬ СЕБЯ

По ее словам, о здоровье нужно вспоминать не только 7 апреля, когда об этом трубит весь мир. Уделять себе время нужно каждый день, ведь от этого зависит наш ресурс.

- Себя нужно любить, наполнять и не обижать. Иначе организм потеряет энергию и даст сбой, - отмечает Довган-Шейхмагомедова.

НЕ БОЯТЬСЯ ОБСЛЕДОВАТЬСЯ

Когда жительнице Евпатории поставили страшный диагноз, у нее была уже не начальная стадия рака. Но из-за собственных страхов она оттягивала обследование и обращение к врачу.

- Я своим девчонкам из фонда часто говорю об анализах и обследованиях. Нельзя пренебрегать диспансеризацией, это может спасти жизнь и на ранних стадиях выявить разные болезни. Некоторые мне говорят, что боятся, но надо понимать, что потом уже может быть слишком поздно, - говорит руководитель фонда.

ОТДАВАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПОЛЬЗЕ

Мы - то, что мы едим, поэтому для поддержания хорошего здоровья нужно выбирать правильную еду.

- Здесь я не хочу давать конкретные советы и говорить, какие продукты плохие, а какие хорошие. Все индивидуально, поэтому каждый выбирает для себя сам, чем питаться, а от чего отказываться, - признается Эмилия. – Я, например, отказалась от сахара и мучного. Это не ограничения, просто я поняла, что для меня это вредно.

НЕ СИДЕТЬ НА ДИЕТАХ

По словам Эмилии, диеты – всегда путь к дефицитам и ухудшению здоровья. Чаще всего после них у многих начинаются расстройства пищевого поведения и проблемы с пищеварением.

- Если хочется улучшить качество тела и здоровья в целом, нужно просто сбалансировать ваше питание. Больше овощей, цельных продуктов и фруктов. Но не запрещать себе что-то вкусненькое, если очень хочется, - советует Довган-Шейхмагомедова.

НЕ СИДЕТЬ НА МЕСТЕ

Эмилия признается: основа всего – активность в течение дня. Для того, чтобы было больше энергии и не подводило здоровье, надо больше ходить и заниматься спортом.

- Я не говорю об интенсивных тренировках. Это может быть йога, бассейн, бег или даже обычная прогулка с семьей по парку, - добавляет она.

Эмилия признается: основа всего – активность в течение дня Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель «Центра здоровья» также считает, что болезни приходят из-за стрессов.

- Пустая трата нервов никогда не приводит к чему-то хорошему, поэтому, в первую очередь, важно заниматься саморазвитием. Выбрать себе хобби, позвать на прогулку друзей, устроить шоппинг. Что угодно, лишь бы всегда оставаться в хорошем настроении!, - говорит Эмилия.

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