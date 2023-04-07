Назову тебя я, кроха, Аристархом или Лехой: раскрыто, зачем крымчане дают детям странные имена

От имени человека в жизни зависит многое, уверены психологи. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как назвать ребенка, чтобы и красиво, и необычно, и характер подчеркнуть? Можно, конечно, в честь прадеда – статного мужчины с идеальной военной выправкой. А вдруг вырастет из него вертлявый «рыжик» - ну какой из него Аристарх? «Комсомолка» решила собрать реальные истории крымчан и узнать, чем они или их родители руководствовались при выборе имени для своих детей. А также поинтересовались у специалиста, многое ли в жизни зависит от имени.

ВЕК АЛЕКСАНДРОВ

Самым популярным мужским именем в Крыму остается Александр. В среднем в неделю так называют 25 новорожденных мальчиков. Эти данные озвучили в республиканском министерстве юстиции. Девочек же крымчане предпочитают называть Софиями.

Кстати, именно Александр уже долгие годы держит пальму первенства по всей стране. С 1921 по 1950 годы Александры наряду с Владимирами входили в топ-имен в СССР. Отследить динамику несложно по доступным интернет-сервисам статистики.

С 50-х в этом списке надолго закрепилось и женское имя Татьяна. Но уже в 60- х всех сместили Сергей и Елена. Спустя десятилетие вернулся Александр, закрепившись в «топе» вплоть до 1995-го. Начиная с 2000-х лидером стала Анастасия, а в 2010-х - София и Мария. Но с 2015-го снова на пике бессменный Александр.

- Александр и София были самыми популярными именами в Крыму в 2022 году, как, впрочем, и в 2021 и 2020. И в принципе сегодня тенденция не сильно изменилась, - рассказали КП-Крым в Минюсте РК.

Для популяризации традиционных семейных ценностей в крымских ЗАГСах регулярно проводят торжественные регистрации рождения и имянаречения. На таких семейных праздниках родителям рассказывают о тайне выбранного имени для малыша, а семьи, в свою очередь делятся, почему сделали именно такой выбор.

В крымских ЗАГСах регулярно проводят торжественные церемонии имянаречения. Фото: пресс-служба Минюста РК

НАЗВАЛИ В ЧЕСТЬ ГЕРОИНИ СЕРИАЛА

У каждого имени своя история. Кого-то назвали в честь любимой бабушки, а кого-то – в честь космонавта или даже героини телесериала. Как, например, Филадельфию Соловьеву из Симферополя. Молодая женщина не скрывает, что именно фильм вдохновил ее родителей дать ей такое необычное имя.

- Меня назвали в честь главной героини исторического романа «Все реки текут». В 90-е годы этот фильм был очень популярен и произвел впечатление на моих родителей. Поэтому решили, что будет Филадельфия, - призналась крымчанка. - Сокращенно Деля. Очень близкие позволяют себе больше, поэтому Филя.

Кума Филадельфии зовут не менее экзотично для наших широт. Робертом мужчину назвали, потому что это имя, по мнению родителей, больше всего подходило к отчеству. Роберт Эдуардович звучит весьма солидно.

Ирина из Бахчисарая признается, что отец назвал ее в честь бывшей возлюбленной. А у бабушки и прабабушки одинаковые имена из-за сильно выпившего прадеда.

- Мама хотела назвать меня Юлей или Марией. Спасибо отцу, что назвал меня в честь бывшей девушки. В честь бывшей! А мне говорили, что в честь прабабушки. В пятом классе я выяснила, что прабабушки с таким именем у меня нет. Бабушку зовут Мария, прабабушку тоже. Все потому, что прадед на регистрацию пришел с похмелья, и когда его спросили, как зовут дочь, он решил, что спрашивают, как зовут жену, - поведала Ирина.

РЕЗИНОВУЮ ЗИНУ КУПИЛИ В МАГАЗИНЕ

Зинаиду Васильевну из Керчи назвали Зиной только потому, что так захотела старшая сестра. После многократных рыданий и «хочу», родители согласились.

- Ей очень нравился такой старый советский стишок - «Резиновую Зину купили в магазине». А мама хотела назвать меня Диной, - рассказала Зинаида.

Зато в семье Марии и Алексея из Бахчисарая редкое имя сыну выбрал муж.

- Когда мы рожали, не было еще столько Демидов, как сейчас. Почему это имя? Мы прочитали описание этого имени, и оно отлично подходило под наши мечты про сына. Чтобы он был дерзкий и знающий, чего хочет. Такого и получили, - рассказала женщина.

ЭСТЕР, МОДЕСТ И ВЛАСТЕЛИНА

Среди старославянских имен, тренд на которые уже затихает - Тихомир, Святослав, Всеволод, Богдан, Светозар, Любомила, Аглая и Прасковья. В рамках большой статистики это может быть временным снижением популярности.

На пике же по-прежнему Александр, Артём, Максим, Даниил, Дмитрий, Иван, Дамир, Никита и Сергей. Что касается девочек, то в Крыму малышек все чаще называют София, Милана, Ева, Дарья, Виктория, Диляра, Айлин, Екатерина, Анна, Мерьем и Камила.

В список редких имен в этом году попали Игнат, Фома, Миран, Клим, Никос, Яромир, Матье, Даромир и Модест. Среди редких имен для девочек - Эстер, Эрвин, Финесс, Артемида, Мариэль, Марта, Глафира, Данилика, Властелина, Фелиция и Веслана.

София - одно из популярных имен в Крыму. Фото: пресс-служба Минюста РК

КОМПЕТЕНТНО

По мнению психолога Анастасии Маричевой, от имени человека в жизни зависит многое. Необычное либо странное – оно часто является причиной неловкости в контактах, или буллинга в школе. Кроме того, имя ребенка вызывает определенные ассоциации и у самих родителей: ребенку передаются их ожидания, которым он не в силах не соответствовать.

- Не имя создает какой-либо эффект, а ожидание, что Оля будет умной, а Танечка - доброй, приводит к тому, что родители неосознанно поощряют одни формы поведения и не распознают «не соответствующие» их представлениям. То есть, если ваша бабушка Зоя была острой на язык и вам регулярно от нее доставалось, назвав вашу дочь также, вы будете замечать и тем самым закреплять определенную черту в ребенке, - отмечает психолог.

Совсем не значит, что люди с редкими именами становятся более успешными и счастливыми или наоборот. Просто такие люди легче запоминаются при случайных контактах.

- Необычное имя – признак компенсации неуверенности родителей. Когда вы покупаете машину, вам к ней автоматически выдают номер, который некоторые стараются поменять на «красивый». Или купить «красивый» редкий номер телефона, или приобрести другие внешние признаки, которые могли бы снизить тревогу сочетанием цифр или букв, внушая веру, что это «счастливый» номер. Или, если достичь ощущения индивидуальности или эксклюзивности другим способом не получилось. Но это мода, она всегда была, и она всегда циклична, - считает Анастасия Маричева.

Специалисты советуют выбирать имя так, чтобы оно легко произносилось, хорошо выговаривалось как само по себе, так и вместе с отчеством. Если имя заканчивается на согласный звук, а отчество с него начинается, да еще в самом имени-отчестве много согласных – например, Эдуард Григорьевич – звучание будет затруднено, а само имя или отчество будут искажать. Это неприятно и вызывает ненужное напряжение. Лучше этого избегать.

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