Завладел землей на 60 миллионов: новые подробности дела «черных риэлторов», задержанных в Крыму

Подозреваемый знал, что настоящий владелец участков живет за границей и решил их присвоить. Фото: пресс-служба МВД РФ

В Крыму сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали троих мошенников, которые занимались незаконным переоформлением недвижимости. Мужчины предоставляли фиктивные документы на имущество, которое на самом деле принадлежало людям, находившихся за пределами России, либо и вовсе покойным. Как стало известно «КП-Крым», один из фигурантов может быть причастен не только к махинациям с квартирами, но и дорогостоящими земельными участками в Ялте.

Напомним, преступная схема вскрылась, когда к сотрудникам МВД Симферополя обратилась женщина и сообщила о незаконном отчуждении квартиры, доставшейся ей в наследство после смерти родственника. Нашли подозреваемых по местам их проживания. Один из них даже попытался скрыться, однако ему не удалось.

НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

Как «Комсомолке» сообщил источник в силовых структурах, один из «черных риэлторов» ранее уже проворачивал подобную схему. В 2020 году он сумел присвоить шесть земельных участков в ялтинском поселке Виноградное, рыночная стоимость которых достигает 60 млн рублей.

- Он использовал подложный паспорт гражданина другого государства и поддельные договоры купли-продажи. Настоящий владелец участков не въезжал в Крым с 2014 года. Все данные об объектах недвижимости подозреваемый получил от своих источников в банке, в залоге у которого и находилось имущество, - поделился собеседник издания.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по четвертой части 159 статьи УК РФ (Мошенничество). На данный момент он, как и двое его сообщников, находятся под стражей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму поймали троих черных риелторов

На их счету махинации с квартирой и жильем (подробнее)