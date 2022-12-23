Что мне снег, что мне зной: как в Крыму ремонтируют дороги в зимний период

Компания «ВАД» выполняет высококачественные дорожные работы в Крыму уже несколько лет. Фото: пресс-служба АО «ВАД»

Вопрос укладки асфальта в зимний период традиционно вызывает споры. Многие наверняка не раз наблюдали процесс появления свежего покрытия в холодное время года и интересовались: а долго ли прослужат такие дороги? И хоть в Крыму не бывает сибирских морозов, снег и слякоть не обходят полуостров стороной.

В технические особенности укладки асфальтобетонного покрытия мало кто старается вникнуть. Оказывается, ремонтировать дороги в это время года можно, но при определенных обстоятельствах. «Комсомолка» поговорила с главным технологом строительного управления АО «ВАД» по Республике Крым Андреем Волковым и узнала, как появляются новые дороги зимой и почему дорожники внимательны к прогнозам синоптиков.

Компания «ВАД» выполняет высококачественные дорожные работы в Крыму уже несколько лет. На полуострове она хорошо известна как генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида». И дело здесь не только в возведении новой современной магистрали, изменившей транспортные потоки Крыма с северного на восточный въезд. У АО «ВАД» большой опыт работы по ремонту городских транспортных артерий, проверенный годами.

ЛИВЕНЬ НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ АСФАЛЬТА

Еще с советских времен нормативными документами запрещалось укладывать асфальтобетонные слои при снижении осенних температур окружающего воздуха до +10°С и ниже, но сейчас появились новые материалы и технологии, которые позволяют выполнять работы даже при минусовых температурах. Как «КП» - Крым» рассказал Андрей Волков, комплекс работ при пониженных положительных и отрицательных температурах включает в себя целый спектр определенных действий.

- Когда идет сильный дождь или снег, работу невозможно выполнить качественно. И в государственном стандарте на укладку при таких неблагоприятных условиях есть определенные критерии - это температура воздуха до -10, моросящий дождь с определенным количеством осадков за определенный период, - подчеркнул главный технолог строительного управления АО «ВАД» по Республике Крым Андрей Волков.

АО «ВАД» старается избегать работ по укладке асфальта в дождливую погоду, у сотрудников компании всегда есть другие задачи. Фото: пресс-служба АО «ВАД»

«ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»

Первое, что необходимо сделать дорожным рабочим перед началом работ в холодное время года, - высушить поверхность, на которую укладывается асфальтобетон. Делается это с помощью механических щеток, буквально «выгребающих» воду, специальных инфракрасных горелок, которые разогревают и сушат поверхность.

- Мы применяем в таких условиях еще более продвинутые технологии, когда сушим не открытым пламенем, а мощным потоком горячего воздуха - вроде фена. Мы этот аппарат между собой называем Змей Горыныч, - отметил главный технолог.

Следующий шаг - выпуск асфальтобетона. В таких условиях подразумевается использование специальных поверхностно активных веществ, которые позволяют уплотнить асфальтобетон до того, как он остынет. В процессе приготовления вводятся специальные присадки непосредственно на асфальтобетонном заводе, которые позволяют увеличить технологическое «время жизни» смеси - интервал с момента её выпуска, до окончания уплотнения.

- Доставка асфальтобетонной смеси на дорогу к месту укладки осуществляется большегрузными самосвалами, поскольку чем больше объем, тем медленнее остывает смесь. Также применяем самосвальную технику с обогреваемыми кузовами - когда выхлопные газы пропускаются через сам кузов. Обязательно также укрытие пологами. Мы это и в летний период обеспечиваем, но зимой это незыблемое правило. Тенты должны быть герметичными, чтобы не позволять «выдуваться» теплу. Это, нужно сказать, не новые технологии, - отмечает Андрей Волков.

ЧИСТАЯ АРИФМЕТИКА

Когда везут горячую смесь, по стенкам кузова в любом случае происходит ее интенсивное остывание. Поэтому, чтобы в асфальтоукладчик попадала однородная по температуре смесь, дорожники используют перегружатель асфальтобетонной смеси. Это отдельный механизм, который принимает в себя асфальтобетонную смесь, перемешивает ее до однородного состояния по гранулометрическому составу и температуре и подает ее в асфальтоукладчик.

На следующем этапе в дело вступают дорожные катки для уплотнения уложенного слоя. Специалисты АО «ВАД» производят специальный расчет для разных условий по погоде, где высчитывают количество проходов и длину захватки для каждого катка. Таким образом, подбирается комплект катков, который за отведенный промежуток времени наиболее эффективен - до того момента, как смесь остынет, позволит ее уплотнить.

ОТ РАСЧЕТА ДО НАЧАЛА

Процесс строительства автомобильной дороги имеет значительную продолжительность по времени. Только работы по изысканиям занимают от полугода до года - в зависимости от финансирования, протяженности будущей дороги и геологических условий. А затем начинается процесс проектирования. Он также занимает приличное время, оно зависит в том числе от количества переходов через водные преграды и железнодорожные пути. Это достаточно сложный набор, и в каждом конкретном случае он различается.

- Летом, разумеется, устраивать асфальтобетонные слои быстрее. Меньше потери тепла на доставке, поэтому можно слегка понизить температуру приготовления асфальтобетонной смеси, а значит, повысить производительность. В холодное время года нельзя разогнать асфальтоукладчик до летних скоростей. Необходимо, чтобы катки успели уплотнить смесь. Летом же необходима меньшая скорость проходов катка, чтобы добиться уплотнения, - отмечает Андрей Волков.

Во внимание принимается также температура воздуха и скорость ветра. Когда сильно холодно, то зараз каток может пройти около 30 метров. Тогда как при хорошей погоде «раскатывается» до 60-70 метров. Определенные сложности, безусловно, несут за собой и работы в черте города. Бригадам приходится либо перекрывать дороги, либо работать «под движением». Доставка смеси задерживается - из-за любой аварии или долгих светофоров техника вынуждена стоять в пробках. Проще и намного интереснее, по словам Андрея Волкова, проводить новое строительство за городом - где работать нужно «с чистого листа».

Для выполнения работ компания «ВАД» использует самое современное оборудование. Фото: пресс-служба АО «ВАД»

СЛЕДИТЬ ЗА ПРОГНОЗОМ ПОГОДЫ

Чтобы строить дороги, которые прослужат десятки лет, нужно смотреть минимум на год вперед. Именно поэтому нештатных ситуаций в таком деле не бывает. Как говорит главный технолог строительного управления компании, в дождливую и снежную погоду работ по укладке асфальтобетонного покрытия «ВАД» старается избегать. И на тот период, когда ожидаются дожди или ветра, сотрудники компании выполняют другие задачи.

- Работы у дорожника всегда достаточно. В любую погоду. К примеру, даже в дождь можно выполнять земляные работы, а также устройство основания из щебеночно-песчаной смеси - там сама технология предполагает, что его перед уплотнением необходимо увлажнять. Так почему бы этим не воспользоваться? Нужно только исключить вынос грязи, - отмечает Андрей Волков.

Кроме того, непогода не мешает выполнению укрепительных бетонных работ, пока нет минусовых температур ночью. Также промозглой осенью и прохладной зимой субподрядные организации могут спокойно переустраивать сети.

- Мы стараемся выполнить работы, когда устойчивые положительные температуры, нет заморозков или осадков. Мы внимательно изучаем прогноз и следим за предупреждениями МЧС о погоде, - заключил Андрей Волков.