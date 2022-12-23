Более 2000 человек приобрели билеты на автобусы с помощью дистанционных сервисов крупнейшего крымского банка

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Больше 2000 пассажиров купили около 4700 билетов на междугородние автобусные рейсы в Крыму и Севастополе, а также в Краснодарском крае в мобильном приложении и устройствах самообслуживания банка. Общая стоимость купленных билетов составила около одного млн рублей.

По данным РНКБ, самый популярный день для покупки билетов онлайн - пятница. В этот день путешественники, мечтающие, наконец-то, уехать на долгожданный отдых, выбирают подходящие рейсы. Направления, на которые чаще всего покупают билеты онлайн - Красноперекопск и Южный берег Крыма.

Сервис покупки билетов онлайн в мобильном приложении РНКБ появился в ноябре 2022 года. Благодаря новому функционалу пассажиры могут самостоятельно выбрать место отправления и прибытия, время, дату и посадочное место. Оплатить покупку со своей карты или счета клиент может в любое удобное время и в любом месте без необходимости обращаться в кассы автостанций или автовокзалов. В билете данные о пассажире указываются автоматически из мобильного приложения, заполнять их не нужно.

После совершения покупки билет можно отправить на электронную почту, в мессенджер или сохранить на устройство. Достаточно предъявить квитанцию в электронном виде при посадке на автобус. Новый сервис является частью масштабного республиканского проекта "Цифровая среда", который направлен на развитие современных цифровых услуг и расширение возможностей использования банковских карт в регионе и повышение доступности транспортных услуг.

Напомним, желающие могут приобрести билеты на междугородние автобусы не только в мобильном приложении, но и в сети банкоматов и терминалов РНКБ, которая насчитывает более 1500 устройств. Билеты в них можно оплачивать с помощью карт банка РНКБ (кроме кредитных), а также карт других банков РФ.