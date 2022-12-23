«Мои ресурсы истощились»: крымчанин, восстановивший велосипеды для 167 детей, больше не может работать бесплатно

Андрей Бобров бесплатно восстаналвиет велосипеды для детей уже два года. Фото со страницы героя публикации в социальной сети.

Велопутешественник из Симферополя Андрей Бобров, который бесплатно восстанавливает велосипеды для детей из малообеспеченных семей, подал заявку на получение президентского гранта. В случае победы, это даст возможность спасти благотворительный проект «ВелоДобро» в Крыму, который симферополец курирует уже два года.

В своей социальной мастерской Андрей дает новую жизнь старым и сломанным велосипедам. Их бесплатно отдают те, кому они уже не нужны: дети выросли, «железных коней» окончательно «убили», или же им просто купили новые. Двухколесный транспорт при необходимости ждет замена деталей, очистка от ржавчины, ремонт и покраска.

Но к прежним хозяевам велосипеды уже не вернутся. Их передают тем, кто не может себе позволить дорогостоящую покупку – многодетным семьям или детям сиротам. Подобрать новых владельцев помогают волонтеры. Зачастую велосипеды уезжают в Севастополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы.

В социальной мастерской симферопольца велосипеды обретают вторую жизнь. Фото: Андрей Бобров/Вконтакте

- Странное дело, по Симферополю у меня нет нуждающихся, и фондов нет. Сейчас у меня десять велосипедов, а получатели в Севастополе, Октябрьском, Бахчисарае. А Симферополь у нас какое-то белое пятно, - рассказывает Андрей Бобров КП-Крым.

Весь ремонт Андрей делает за свой счет. Летом работал у себя во дворе, зимой использовал отцовский гараж. Сейчас там получается только хранить велосипеды. Для полноценного ремонта и покраски под веломастерскую пришлось арендовать помещение. Чтобы покрыть расходы на аренду (это 25 тысяч рублей в месяц), симферополец вынужден был изменить условия для получателей велотранспорта.

- Причина простая. Мои ресурсы истощились. Идеалы закончились. Все в этом мире за чей-то счет…Получается мне не хватает 25 тысяч рублей, я же не получаю зарплату. Вариант просить помочь людей на аренду не приемлем, я не попрошайка. Благодарен людям, которые просто отдают на «ВелоДобро» ненужные велосипеды,- написал Андрей у себя на странице в социальной сети.

За два года проекта велосипеды бесплатно получили 167 детей. Фото: Андрей Бобров/Вконтакте

Теперь бесплатно получить велосипеды смогут те, кто действительно остро нуждается в помощи (и если такая возможность есть у самого Андрея). Для этого нужно лично обратиться к мужчине. Остальные родители смогут либо недорого купить «железного коня», либо получить его за счет мецената.

- Цена у нас выходит в 3-4 раза дешевле чем на том же «Авито» или на рынке. У меня велосипед стоит 400 рублей. На рынке он стоит минимум 3 тысячи. Получается, что я вкладываю в работу, но отдаю его по себестоимости, - пояснил КП-Крым Андрей.

Цель веломастера - создать такую экономическую модель, которая будет выгодна всем. Помочь в этом может финансовая поддержка от государства. Если Андрею удастся выиграть президентский грант, он планирует расширить мастерскую и привлечь к работе других веломехаников. Ведь если проект закроется, то помочь симферополец не сможет уже никому. На данный момент отремонтированные им велосипеды бесплатно получили уже 167 детей.

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