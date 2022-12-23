Лаборатория «Гемотест» выявила отклонения в показателях здоровья у жителей Крыма

Фото: gemotest.ru

«Гемотест» проанализировал данные комплексных исследований «Печень, почки и железо», «Сердце и сосуды» и «Щитовидка и глюкоза», которые крымчане сдавали в октябре, ноябре и декабре в рамках национальной программы Лаборатории по сохранению здоровья населения. Самые большие отклонения были обнаружены в результатах анализов «Сердце и сосуды».

Так, исследования показали, что около 70% исследований на уровень холестерина выявлены показатели, превышающие норму, в 40% завышена концентрация триглицеридов, а у каждого десятого пациента показатели МНО с протромбиновым временем и протромбиновым индексом выше оптимальных значений.

Фото: gemotest.ru

Как отметил врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Виталий Коржавин, высокий уровень холестерина может привести к развитию атеросклероза.

- Эта болезнь длительно протекает без симптомов и человек зачастую не знает о надвигающейся угрозе, если вовремя не проверит данный показатель. Увеличение количества триглицеридов в крови говорит о риске сердечно-сосудистых заболеваний, - пояснил врач-эксперт.

Также специалисты Лаборатории «Гемотест» зафиксировали негативные изменения и в результатах комплексных исследований «Щитовидка и глюкоза» и «Печень, почки и железо». Показатели выше нормы были отмечены в каждом втором анализе на тиреотропный гормон, в 36% анализов на уровень глюкозы, а также в 38% и 28% исследований на уровень аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ) соответственно.

- Отклонения от оптимальных значений сигнализируют о наличии проблемы в организме. Постановку диагноза и назначение дальнейшего лечения может осуществить только врач. Лаборатория «Гемотест» предлагает пациентам бесплатную очную или телемедицинскую консультацию медицинского специалиста соответствующего профиля, - уточнил Виталий Коржавин.

Фото: gemotest.ru

Напомним, что национальная программа по защите здоровья населения запущена Лабораторией «Гемотест» в октябре 2022 года во всех отделениях на территории Российской Федерации. Медицинские эксперты компании разработали уникальную систему диагностики самых распространённых патологий, которые лидируют в числе причин смертности и инвалидизации населения страны. По специальной цене 190 рублей* каждое доступны комплексы: «Печень, почки и железо», «Сердце и сосуды» и «Щитовидка и глюкоза».

Исследование «Сердце и сосуды» определяет показатели общего холестерина, триглицеридов, а также МНО с протромбиновым временем и протромбиновым индексом, благодаря которым можно проверить здоровье сердечно-сосудистой системы, выявить возможные скрытые нарушения в работе сердца и оценить риск атеросклероза, инфаркта и инсульта.

Скрининг «Щитовидка и глюкоза» состоит из анализов на уровень тиреотропного гормона и глюкозы, отвечающих за здоровье щитовидной железы и риск развития сахарного диабета.

Комплекс «Печень, почки и железо» включает в себя анализы на АЛТ, АСТ, креатинин и сывороточное железо, которые позволяют оценить общее состояние организма и обнаружить возможные предвестники серьёзных хронических заболеваний.

Все участники этой национальной программы получают 20% скидку на широкий спектр дополнительных исследований и диагностических услуг, включая электрокардиограмму и ультразвуковую диагностику.

- Национальная диагностическая программа по сохранению здоровья населения направлена на скрининг и раннее выявление заболеваний, а также бесплатное медицинское сопровождение. При наличии показаний пациента направляют в профильные учреждения для углубленной диагностики и полноценного лечения. Предоставление консультативной поддержки оказывается также посредством сотрудничества с пациентскими организациями, - сообщила руководитель департамента медицинского маркетинга Лаборатории «Гемотест» Татьяна Иванова.

Многие заболевания длительно протекают бессимптомно. Своевременная диагностика позволяет быстро и эффективно пройти необходимое лечение, избежать осложнений и жить здоровой, полноценной жизнью. Позаботьтесь о себе и своих близких вместе с «Гемотест».

Организатор – ООО «Лаборатория Гемотест», лицензия №Л041-01162-50/00369631 от 8 декабря 2020 г. Для участия в национальной программе необходимо заказать одно или несколько из перечисленных исследований. Подробности на официальном сайте www.gemotest.ru. Организатор вправе менять условия и сроки проведения программы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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