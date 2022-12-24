Мэр Ялты отправилась в Херсонскую область, чтобы поздравить бойцов с Новым годом

Янина Павленко выехала в Херсонскую область, чтобы поздравить военных с предстоящими праздниками. Фото: Янина Павленко/Telegram

Глава администрации Ялты Янина Павленко лично отправилась в Херсонскую область, чтобы поздравить бойцов с наступающим Новым годом. Фотографиями с поездки градоначальница поделилась у себя на странице в Telegram.

- Поздравила настоящих Героев уходящего года! Тех, кто в самый семейный из праздников находится вдали от дома, и которым хочется сказать спасибо и просто по-человечески обнять,- написала Павленко.

В поезде Павленко сопровождал глава муниципального образования Ялты, а также ее заместитель и помощник. Фото: Янина Павленко/Tg

Офисный стиль мэр Ялты на время поездки сменила на зеленую флисовую толстовку и бронежилет.

Военным на линии соприкосновения Павленко передала подарки от жителей Ялты: от сладостей и тёплых вещей до буржуек и детских писем. Кроме этого, по словам главы администрации, в Херсонскую область привезли более 30 адресных посылок.

- Также встретились с главами сельских администраций, проговорили какая помощь им еще нужна. В предновогоднюю неделю отправим все самое необходимое, прежде всего, лекарства,- отметила Павленко.

Военным привезли продукты, теплые вещи и сладости. Фото: Янина Павленко/Telegram

В поездке Павленко сопровождал глава муниципального образования Ялты, а также ее заместитель и помощник.

Напомним, ранее несколько визитов на линию соприкосновения в Херсонской области совершил глава Крыма Сергей Аксенов. В частности, в ноябре он передал участникам спецоперации два грузовика с предметами первой необходимости, среди которых носки, одежда, медикаменты, генераторы, а также тепловизоры.

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