Журналистку из Севастополя признали иноагентом в России

Анастасия Жвик*. Фото: сайт Высшей школы экономики

Журналистку из Севастополя Анастасию Жвик* внесли в обновленный список иноагентов, опубликованный накануне Министерством юстиции РФ. В документе она значится под номером 508.

Основанием для внесения ее в реестр стала статья 7 Федерального закона от «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»

26-летняя Жвик* - выпускница НИУ Высшей школы экономики по направлениям «Журналистика» и «Менеджмент в СМИ».

- Волонтер фонда «Лучшие друзья». Живу в Севастополе. Люблю животных, системно помогать фондам, писать на тему экологии и путешествовать, - говорится в блоге девушки в сети интернет.

До сентября 2021 года журналистка была редактором информационного отдела проекта «Такие дела», а также писала статьи для издания «Meduza»*, которое признано иноагентом.

В биографии Жвик* значится обучение в американском правозащитном фонде «Best Buddies International» и открытие нескольких его подразделений в России, учеба в немецком университете в Пассау и обучение расследовательской журналистике в Латвии.

В 2017 году Жвик стала победителем премии Высшей школы экономики в номинации «Филантроп» за развитие фонда поддержки людей с ограниченными возможностями.

Много лет журналистка жила и работала в Москве.

*Признана иноагентом на территории Российской Федерации

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