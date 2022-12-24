Журналистку из Севастополя признали иноагентом в России

Анастасия Жвик*. Фото: сайт Высшей школы экономики
Журналистку из Севастополя Анастасию Жвик* внесли в обновленный список иноагентов, опубликованный накануне Министерством юстиции РФ. В документе она значится под номером 508.
Основанием для внесения ее в реестр стала статья 7 Федерального закона от «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»
26-летняя Жвик* - выпускница НИУ Высшей школы экономики по направлениям «Журналистика» и «Менеджмент в СМИ».
- Волонтер фонда «Лучшие друзья». Живу в Севастополе. Люблю животных, системно помогать фондам, писать на тему экологии и путешествовать, - говорится в блоге девушки в сети интернет.
До сентября 2021 года журналистка была редактором информационного отдела проекта «Такие дела», а также писала статьи для издания «Meduza»*, которое признано иноагентом.
В биографии Жвик* значится обучение в американском правозащитном фонде «Best Buddies International» и открытие нескольких его подразделений в России, учеба в немецком университете в Пассау и обучение расследовательской журналистике в Латвии.
В 2017 году Жвик стала победителем премии Высшей школы экономики в номинации «Филантроп» за развитие фонда поддержки людей с ограниченными возможностями.
Много лет журналистка жила и работала в Москве.
*Признана иноагентом на территории Российской Федерации
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