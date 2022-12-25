В Крыму на утро 25 декабря выявили 28 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Республики Крым по состоянию на утро 25 декабря выявлено 28 новых случаев COVID-19, с начала пандемии - 210 560. Такие данные приводит Минздрав РК.

За минувшие сутки с подозрением на коронавирусную инфекцию были госпитализированы 9 человек, за все время - 62 613.

Также за последние 24 часа выздоровел от COVID-19 21 человек, с начала пандемии - 203 167. Летальных исходов от коронавируса не зарегистрировано за минувшие сутки.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на утро 25 декабря в городе зарегистрированы 17 новых случаев заболевания COVID-19. За сутки смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 97 106 человек, выздоровели 94 310.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 7 человек. На данный момент в больницах находится 53 пациента, из них 45 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, - говорится в сообщении.

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