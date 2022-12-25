Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье25 декабря 2022 9:17

В Крыму на утро 25 декабря выявили 28 новых случаев COVID-19

В Севастополе за последние сутки зафиксировали 17 новых инфицированных
Екатерина НАЗАРОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Республики Крым по состоянию на утро 25 декабря выявлено 28 новых случаев COVID-19, с начала пандемии - 210 560. Такие данные приводит Минздрав РК.

За минувшие сутки с подозрением на коронавирусную инфекцию были госпитализированы 9 человек, за все время - 62 613.

Также за последние 24 часа выздоровел от COVID-19 21 человек, с начала пандемии - 203 167. Летальных исходов от коронавируса не зарегистрировано за минувшие сутки.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на утро 25 декабря в городе зарегистрированы 17 новых случаев заболевания COVID-19. За сутки смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 97 106 человек, выздоровели 94 310.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 7 человек. На данный момент в больницах находится 53 пациента, из них 45 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, - говорится в сообщении.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯ