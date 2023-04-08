Над Феодосией сбили украинскую ракету: обломки упали в одном из населенных пунктов

В небе над Феодосией сработала ПВО Фото: Надежда ДАЦЮК

Над Феодосией утром 8 апреля была сбита ракета, запущенная со стороны Украины. О этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины, - написал Сергей Аксенов у себя в Telegram.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков, подтвердил, что в районе Феодосии сработала система ПВО. Этим объяснялись громкие звуки, о которых стали сообщать местные жители в социальных сетях.

По его словам, обломки сбитой украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов.

- Жертв и разрушений нет,- отметил Крючков.

Напомним, 20 марта над Джанкоем были сбиты украинские БПЛА. Обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранения. Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, атаковавшие Джанкой беспилотники были начинены шрапнелью и метили в гражданские объекты.

16 марта Сергей Аксенов сообщил, что в Сакском районе сбит украинский беспилотник. Утром 14 марта в Черное море недалеко от Крыма из-за собственных резких маневров упал американский беспилотник MQ-9 Reaper.

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