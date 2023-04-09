В Минтрансе России рассказали, как работает Керченская паромная переправа 9 апреля

Действующих штормовых предупреждений нет Фото: Юлия МАРКИНА

Еще в субботу весь Крым заливало дождями, но в воскресенье 9 апреля погода улучшилась. В связи с этим Керченская паромная переправа работает штатно, сообщили в пресс-службе Минтранса России.

- Действующих штормовых предупреждений нет, - отметили в ведомстве.

В конце недели синоптики регионального гидрометцентра поделились утешительными прогнозами. Так, в воскресенье ветер будет дуть с юго-востока и юга, а его порывы не превысят 5-10 м/сек. Также в этот день не ожидается существенных осадков, поэтому видимость в Керченском проливе обещает быть хорошей.

- Волна 10-60 см, воздух прогреется до +13…+15 градусов, температура морской воды достигает +9…+10, - отметили в Минтрансе.

По данным пресс-службы, накануне было выполнено 18 рейсов, паромы перевезли 809 пассажиров и 683 автомобиля.

- С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 122 789 пассажиров, 98 433 единицы автотранспорта и 12 267 железнодорожных вагонов. В общей сложности паромы выполнили 3 078 рейсов, - добавили в министерстве.