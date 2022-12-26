Подростки разбили надгробия и поломали кресты на кладбище в Севастополе

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-служба УМВД по городу Севастополю

В Севастополе трое подростков в возрасте 11-12 лет разгромили городское кладбище, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД по городу Севастополю

Информация о произошедшем в отдел полиции «Северное» поступила утром 7 декабря.

- На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая в ходе осмотра места происшествия установила повреждение более десяти могильных сооружений, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба УМВД по городу Севастополю

На представленных силовиками кадрах видно удручающие последствия юношеского «веселья». По факту надругательства над местами захоронения было возбуждено уголовное дело. Проводится предварительное расследование.

Фото: пресс-служба УМВД по городу Севастополю

На данный момент установлена причастность к инциденту троих несовершеннолетних. С подростками и их родителями были проведены беседы. Рассматривается вопрос о постановке школьников на профилактический учет.

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