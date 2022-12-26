Уроженка Крыма стала финалисткой шоу «Битва экстрасенсов»

Лина Джебисашвили родом из Крыма. Фото: со страницы ясновидящей во Вконтакте

Уроженка Крыма Лина Джебисашвили стала финалисткой 23 сезона нашумевшего шоу «Битва экстрасенсов». По итогам голосования, будучи в шаге от победы, она обошла ближайшую соперницу Ангелину Изосимову, набрав 24,4% голосов, но с большим отрывом уступила победителю Владу Чреватому (59,4%).

Лина Джебисавшили родилась в Крыму, но своим городом силы называет Санкт-Петербург, при этом уже много лет ясновидящая живет и работает в Москве. Слоган на страничке экстрасенса в социальной сети гласит: «Вижу твою душу. Приемы не веду. Предоплаты не беру. Порчи не навожу и никого не прикапываю».

Многие зрители в комментариях отмечают, что именно Лина «сделала» этот сезон шоу. Сама она говорит, что это только начало ее пути.

- Я продолжаю служить вам, тем, кто нуждается в моей поддержке! – написала ясновидящая у себя в соцсети.

На этой неделе у Джебисашвили запланирована «долгожданная сходка» в одном из клубов Москвы, во время которой она обещает «запустить в пространство» новогодние желания участников.

Ясновидящая уверена, что особым даром ее наградил отец. Фото: Лина Джебисашвили/Вк

37-летняя ясновидящая, напомним, утверждает, что обрела дар в пять лет, когда упала с дерева и ударилась головой о бетон. Но отец не стал везти ее к врачу, вместо этого, как она сама рассказала в одном из интервью, обмыл голову водой, которую пропустил через медь.

После этого будущую финалистку «Битвы экстрасенсов» стали преследовать видения. По ее мнению, дар в ней открыл именно отец. Сам он спустя два года скончался от облучения на Байконуре. Но ясновидящая продолжает носить с собой его рубашку.

У Джебисашвили подрастает шестилетняя дочь Луна. А вот с мужем ведьма рассталась незадолго до старта проекта с ее участием.

Напомним, вместе с Линой Джебисашвили кастинг прошел и еще один крымчанин - Сергей Пыжив из Джанкоя – гипнолог, психолог и экстрасенс. Однако до финала Пыжив не дошел.

Как ранее писала «Комсомолка», с шоу «Битва экстрасенсов» связан ряд скандалов, в частности участников проекта называли «ряжеными мошенниками».

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