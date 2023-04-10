Клиенты РНКБ оформили 25 тысяч виртуальных карт в первом квартале 2023 года

Фото: Евгения ГУСЕВА

Виртуальная форма банковских карт постепенно становится более популярной среди крымчан. Карта без физического носителя имеет те же функции, что и обычная. Например, ею можно оплачивать коммуналку дистанционно, пополнять счет мобильного телефона, переводить деньги на другой карточный счет. Собственно, выполнять все те же действия, что и с обычной пластиковой картой.

По данным банка РНКБ, с начала 2023 года клиенты оформили больше 25 тысяч виртуальных карт. Это на 15% больше, чем в первом квартале 2022 года. Открыть карту без физического носителя можно с помощью мобильного приложения РНКБ 24/7. Посещать операционный офис не понадобится.

В банке пояснили, что у виртуальных карт есть свой банковский счет, реквизиты и денежные средства на остатке. Пользователи могут быстро и безопасно оплачивать покупки в интернете, совершать переводы на другие карты и счета. Кроме того, виртуальную карту можно добавить в платежное приложение Mir Pay и рассчитываться ею при помощи смартфона в обычных магазинах.

- Мы отмечаем постоянный рост количества покупок в интернете при помощи виртуальных карт, при этом объемы платежей также увеличиваются, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – На сегодняшний день ежемесячный оборот по виртуальным картам РНКБ составляет в среднем 250 млн рублей. Интересно, что клиенты, которые регулярно пользуются такими картами, лучше остальных знают правила финансовой безопасности, в том числе используют реквизиты карт только на проверенных сайтах и не озвучивают их посторонним.

КСТАТИ

В конце прошлого года у клиентов РНКБ появилась возможность снимать наличные деньги с виртуальных карт в терминалах. Также ее можно пополнять в банкоматах с помощью смартфона с установленным на нем приложением Mir Pay. Для этого нужно зайти в раздел «Действия» мобильного приложения банка и назначить для карты пин-код. После этого можно пользоваться виртуальной картой в банкоматах, где есть устройства, позволяющие использовать карты бесконтактно. Для этого необходимо поднести смартфон с приложением Mir Pay, где зарегистрирована карта, к NFC-модулю. Как только устройство распознает карту, наличные можно будет снять привычным способом.

ВАЖНО

Виртуальную карту очень удобно использовать для покупок в интернете. Так, можно перевести на карту ровно ту сумму, которая нужна для онлайн-шопинга. Таким образом вы обезопасите свою основную карту от интернет-мошенников. Дело в том, что жулики часто делают сайты-дублеры крупных маркетплейсов настолько качественными, что они практически не отличаются от оригинала. И если вдруг данные карты перехватят кибер-преступники, пользователь лишится только той суммы, которая была на интернет-карте. Основные же зарплатные средства останутся в безопасности.

Чтобы обезопасить себя, не посещайте подозрительные сайты на смартфоне и не скачивайте приложения, которые могут навредить программному обеспечению телефона. Данные карты нельзя озвучивать по телефону. Одна из мер безопасности — подключение смс-информирования. Как только деньги будут зачисляться или списываться с карты, на смартфон придет оповещение. Так можно вовремя распознать мошеннические действия и заблокировать счет.

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