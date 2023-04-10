В Севастополе водителя фуры осудят за ДТП, в котором пострадал полицейский

Авария произошла вечером 15 ноября на дороге Севастополь – Инкерман. Фото: ГСУ СК России по Крыму и Севастополю

В Севастополе перед судом предстанет водитель 37-летний водитель большегруза, который в ноябре 2022 года протаранил автомобиль ДПС. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

– Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 2 статьи 264 УК РФ), – говорится в сообщении.

Авария произошла вечером 15 ноября на дороге Севастополь – Инкерман. Водитель фуры с полуприцепом ехал в сторону Симферополя, превысил скорость. Пытаясь притормозить, он резко повернул налево, вылетел на встречку и протаранил автомобиль SKODA Octavia дорожно-патрульной службы.

– В результате происшествия водитель ведомственного транспорта SKODA Octavia получил тяжкие телесные повреждения, вместе с инспектором они были госпитализированы в медучреждение, где им была оказана своевременная помощь, – говорится в сообщении.

На месте ДТП работали следователи и криминалисты. Проведен ряд экспертиз, собрано достаточно доказательств.

Как сообщили в прокуратуре города-героя, уголовное дело направлено в Балаклавский районный суд.

В надзорном ведомстве добавили, что в тот же день с автомобилем ГИБДД, который перевозил пострадавшего правоохранителя, столкнулся полицейский «УАЗ». В ДТП пострадала еще одна сотрудница полиции. Административное дело рассматривает Гагаринский суд Севастополя.

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