Как обследоваться, чтобы предотвратить развитие рака

Фото: gemotest.ru

В пандемию забота о здоровье в основном была направлена на профилактику COVID-19 и её негативных последствий. Диагностика онкологических заболеваний отошла на второй план несмотря на то, что смертельная угроза не стала меньше. Ежегодно в России умирает более 300 000 больных раком, основная причина этого – поздняя диагностика.

Специалист направления «Онкология» Лаборатории «Гемотест» Юлия Палевич рассказала, какой вклад в статистику онкозаболеваемости внесла пандемия коронавируса, почему сегодня рак - это не приговор, а также какие обследования необходимо проходить.

– В пандемию COVID-19 люди стали чаще болеть раком?

– Статистика всегда зависит от того, доступна ли населению диагностика, пользуется ли она спросом. Увы, в пандемийные годы многие люди остались недообследованными – это общая тенденция, не только в онкологии. Из-за локдаунов и ограничений в оказании медицинской помощи снижались общие цифры по выявляемости онкологических заболеваний. Некоторые пациенты элементарно избегали посещения больниц, боясь заразиться «ковидом», обращались к врачу только в крайних случаях. В итоге много пациентов узнали об онкодиагнозе уже на поздних стадиях, когда шансов на выздоровление меньше.

Впрочем, есть и положительные последствия. Например, министерство здравоохранения отмечало, что благодаря диагностике COVID-19, выросла выявляемость рака легких. Это стало возможным благодаря массовому проведению рентгенографии и компьютерной томографии, на которую направляли всех пациентов с подозрениями на коронавирус. У некоторых из них, помимо специфического поражения легких, процедура показала наличие опухоли.

– Как обследоваться, чтобы не пропустить злокачественное новообразование?

– Давайте отметим главное: злокачественное новообразование не появляется внезапно. На ранних стадиях оно протекает без клинических проявлений. Чем раньше обнаружить заболевание, тем проще его побороть. Поэтому первый шаг онкопрофилактики — регулярно проходить медицинские осмотры и диспансеризации, даже когда ничего беспокоит. Особенно призываю к этому мужчин: многие даже при наличии жалоб игнорируют проблемы со здоровьем, считают их незначительными, до последнего избегают посещения врача. А между тем, даже клинический анализ крови поможет заподозрить скрытые нарушения и провести более глубокое обследование.

Второй шаг – диагностика по распространенным видам рака или онкоскрининг. Это касается, например, рака молочных желез, шейки матки, яичников, предстательной железы, колоректального рака. Благодаря онкоскринингу у человека, который не имеет жалоб на здоровье, можно обнаружить заболевание на ранней стадии.

– Какие отличия онкоскрининга для мужчин и женщин?

– Для обоих полов актуален анализ на скрытую кровь в кале, который помогает заподозрить колоректальный рак. Что касается рака предстательной железы, мужчинам рекомендуется анализ крови на определение простат-специфического антигена, сокращенно ПСА, и трансректальное УЗИ.

Женщинам для скрининга рака молочных желез в зависимости от возраста проводят УЗИ молочных желез или маммографию. Гинекологи на осмотре берут соскоб с шейки матки, чтобы проверить состояние репродуктивного органа: нет ли аномальных клеток, которые укажут на предрак и рак. Здесь возможны два лабораторных исследования — ПАП-тест или жидкостная цитология, которая, отмечу, признана «золотым стандартом» диагностики рака шейки матки во всем мире. В большинстве случаев это заболевание вызвано вирусом папилломы человека, поэтому также рекомендовано пройти у гинеколога обследование на ВПЧ.

– Какие обследования пройти человеку, если у ближайшего родственника есть онкозаболевание?

– Семейный анамнез – крайне ценная информация для врача. Таким пациентам рекомендованы генетические исследования, чтобы проверить наследственную предрасположенность к злокачественным новообразованиям. Например, целесообразно сдать анализ на мутации генов BRCA1 и BRCA2, если ближайшие родственники столкнулись с раком молочной железы, яичников, предстательной железы и некоторыми другими видами опухолей. Это важная информация не только для пациента, но и для семьи в целом.

Носительство генетических мутаций – не приговор. В таких случаях необходимо более тщательно проверять здоровье, исключить другие факторы риска.

– Как лаборатория «Гемотест» помогает пациентам с диагностированным раком?

– В первую очередь отмечу молекулярно-генетические исследования опухолей. Их результаты позволяют уточнить прогноз заболевания и подобрать эффективный препарат, который помогает прицельно уничтожить раковые клетки. В этом направлении лаборатория предлагает передовой метод под названием «секвенирование нового поколения» или NGS. Благодаря ему можно одномоментно расшифровать интересующие гены и проверить наличие мутаций.

На практике, около трети онкодиагнозов требуют уточнения. Все потому, что на медицинское заключение может повлиять качество препаратов исследуемых материалов, сложность случая, оснащённость лаборатории и, конечно, опыт врача. В связи с этим, онкопациенты могут обратиться в «Гемотест» за услугой «Второе мнение». В компании работает Независимый экспертный совет ведущих российских клинических иммунологов, патоморфологов и молекулярных генетиков. Они повторно исследуют биопсийный или операционный материал пациентов. По результатам исследования можно подтвердить или опровергнуть диагноз, а также определить вид опухоли — это увеличит шансы на эффективность лечения и выздоровление.

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