Совершают до 100 тысяч покупок в день: владельцы кредитных карт РНКБ готовятся к новогодним праздникам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В преддверии Нового года крымчане стали чаще использовать кредитную карту как дополнительный кошелек. Так, в крупнейшем банке полуострова РНКБ фиксируют увеличение количества и объема платежей по кредиткам в 1,5 раза в декабре по сравнению с ноябрем. В среднем в первый месяц зимы ежедневно совершается до 100 000 покупок по кредитным картам на сумму около 70 млн рублей.

- Такая активность связана с подготовкой к новогодним праздникам, а также с преимуществами использования кредитных карт с учетом обновленных условий, - отмечают в РНКБ.

В банке напомнили, что льготный период по кредитной карте увеличился с 55 до 115 дней. Клиент может получить кешбэк до 5% в рамках программы лояльности при оплате товаров и услуг кредиткой. Для успешных предновогодних покупок в декабре кешбэк можно получить в самых популярных категориях: отели - 5%; кафе, рестораны - 3%; топливо - 2%; продукты - 1%.

Главное, что нужно помнить пользователям кредитных карт: ежемесячно вносить как минимум 5% от суммы долга на карту, чтобы льготный период продлевался. И эти деньги будут зачисляться в счет погашения основной суммы долга. Тогда грейс-период будет продлеваться, и для расходов каждого последующего месяца будет начинаться новый льготный период. Нарушать это правило не стоит, потому что иначе на задолженность начислят проценты за весь срок пользования кредитными средствами. Если пользователи будут избегать просрочек, то траты, совершенные по кредитке в декабре, можно будет компенсировать до середины марта следующего года.

Ежемесячно для клиентов будут обновляться категории с повышенным кешбэком. За актуальными обновлениями можно следить в сториз мобильного приложения или на официальном сайте банка.

В банке отметили, что пользователи кредитных карт РНКБ в декабре чаще всего расплачивались ими в продуктовых магазинах и супермаркетах, на АЗС, в кафе и ресторанах, а также в магазинах парфюмерии и косметики. Кроме того, кредиткой оплачивали проживание в отелях.

ВАЖНО

Все владельцы кредитной карты РНКБ с беспроцентным 55-дневным периодом могут продлить его до 115 дней. Это можно сделать в обновленной версии мобильного приложения банка. Но такая опция доступна только для тех клиентов, у которых нет задолженности по кредитной карте. Чтобы увеличить грейс-период, нужно нажать на иконку кредитной карты в приложении, затем выбрать пункт «Действия», далее «Управление» и «Увеличить срок льготного периода».

Отметим, что основные преимущества кредитки с увеличенным льготным периодом - бесплатное открытие и годовое обслуживание, лимит до 1 млн рублей, действие льготного периода на все покупки и снятие наличных.

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