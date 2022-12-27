Суд в Крыму вынес приговор 17-летнему парню, по вине которого в ДТП пострадал его товарищ

Гражданский иск по делу не был заявлен Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бахчисарайском районе вынесли приговор 17-летнему молодому человеку, по вине которого в ДТП пострадал его знакомый. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

В начале ноября 2021 года около 22.40 парень решил прокатить компанию знакомых на своих «Жигулях». Двигаясь по автодороге в пределах села Железнодорожное, молодой водитель разогнался до 70 километров в час и вылетел на встречную полосу, где врезался в попутно ехавший автомобиль, водитель которого поворачивал в этот момент налево.

- В результате ДТП одному из пассажиров автомобиля ВАЗ, за рулем которого был несовершеннолетний водитель, причинены повреждения в виде перелома таза и вывиха бедра, которые повлекли тяжкий вред здоровью потерпевшему, - говорится в сообщении.

В суде модой человек полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами всех категорий сроком на два года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ялтинца осудили на три года колонии за смертельное ДТП, совершенное в пьяном виде

Также на два года его лишили права садиться за руль (подробнее)