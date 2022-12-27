В крымских соцсетях завирусились ролики с зимними заплывами

Море в Крыму холодное не для всех в конце декабря. Фото: скриншот из видео/Черный список Крыма/Tg

Одни считают, что купаться в море зимой глупо и чревато для здоровья, для других это в порядке вещей. В крымских пабликах то и дело появляются фото и видео смельчаков, которых не пугает море в декабре, хотя вода в нем не такая уж и теплая.

Правда, это в Азовском море, по данным Гидрометцентра, она остыла до пугающих +6, а у берегов Ялты и Алушты еще ничего: все +12. В Севастополе и Евпатории чуть холоднее: 10 градусов со знаком плюс. В Феодосии +9 градусов.

На видео, которые «Комсомолка» собрала из соцсетей, видно, что декабрь для многих - не повод отказаться от заплыва. И ничего, что рядом уже давно все ходят в куртках, а на носу Новый год. Некоторые и в жару не заходят в море настолько же спокойно.

- Мне даже смотреть холодно.

- Я даже летом по десять минут захожу в море, а они так легко зимой.

- Неподготовленному человеку это делать нежелательно, - пишут крымчане, предпочитающие перед Новым годом только прогулки у моря.

При этом многие уверены, что купаться в море зимой могут только привыкшие к стуже сибиряки. Мол, нога теплолюбивого крымчанина не ступит в морскую воду при температуре воздуха ниже +25.

На самом деле, среди любителей купаться в зимнем море в Крыму немало местных жителей. Да и декабрь на полуострове - это, скорее, продолжение осени с ее +10+15. По-настоящему холодно в Крыму бывает разве что в феврале, когда на полуостров обрушиваются снегопады и метели, и немного в январе, когда ударят долгожданные морозы. Но зимняя сказка, как все знают, длится недолго, и в конце февраля в Никитстком ботаническом саду уже вовсю распускаются деревья.

Медики считают оптимальной для купания температуру воды ту, которая не сильно отличается от температуры воздуха. То есть +12 в воде и такая же на суше для организма не станет большим стрессом, если после купания последуют активные растирания полотенцем и надетая вовремя теплая одежда. Тогда переохлаждения можно избежать.

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