Конец года – время делать накопления вместе с ПСБ

Фото: ПСБ

Конец года – это не только период трат и распродаж, но еще и период, когда люди получают начисления, премии, тринадцатые зарплаты и другие бонусы. Поэтому, если нет потребности эти деньги потратить, стоит подумать, как их выгодно хранить. В этом помогут банковские инструменты: депозиты, накопительные счета, дебетовые карты с возможностью получать доход на остаток средств. Рассказываем, как правильно сохранить сбережения вместе с ПСБ.

Согласно исследованию консалтинговой компании Deloitte, в среднем россияне рассчитывают потратить на праздники во время зимних каникул 27 тысяч рублей. Из этой суммы почти 45% (12,1 тысячи) многие планируют отдать на подарки, 42% (11,55 тысячи) - на еду и напитки, 14% (3,85 тысячи) - на развлечения. Чтобы в нужное время нашлась нужная сумма, финансово грамотные люди создают накопления. Все инструменты для этого есть в банках. Рассмотрим их на примере ПСБ, который в этом году начал работать в Крыму и в числе прочих услуг предоставил населению широкий выбор сберегательных продуктов по выгодным ставкам.

ВКЛАДЫ

Как отмечают в банке, клиенты ПСБ демонстрируют явный интерес к сберегательным продуктам, отдавая предпочтение депозитам. Для размещения средств под проценты в ПСБ действуют вклады «Сильная ставка» с максимальной доходностью до 8,2%*, «Мой доход» с повышенными ставками для пенсионеров и зарплатных клиентов, «Моя копилка» с ежедневными процентами и ряд других. Ознакомится с ними можно на сайте банка.

Удобным преимуществом этих финансовых продуктов является возможность их открыть в онлайн-офисе. Можно быть уверенными и в их сохранности – вклады до 1,4 млн застрахованы.

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА

Чтобы объединить преимущества вклада и дебетовой карты в одном продукте, разработан такой инструмент как накопительный счет. Его можно пополнять и снимать с него деньги без ограничения, ежемесячно получая проценты на остаток. На сегодняшний день в ПСБ есть несколько выгодных предложений: «Акцент на процент»с надбавками за покупки по картам, «Про запас», который обеспечивает доход без ограничений по пополнению или снятию денежных средств и «Безлимитный» с возможностью открыть счет на любую сумму.

ИНВЕСТИЦИИ

Вложение денег в акции, облигации и другие ценные бумаги тоже станет отличной опцией. Причем инвестировать можно, даже если клиент считает свою осведомленность в вопросах финансового рынка недостаточной. Паевые инвестиционные фонды – это способ доверить управление деньгами профессионалам и возможность получить доход на сбережения выше, чем процент по депозиту.

Таким образом, ПСБ предоставляет несколько прекрасных возможностей, чтобы сформировать основу для получения дополнительного дохода в Новом 2023 году. Выбирайте инструмент, который подходит именно вам, и следите за тем, как растут ваши накопления.

- Вклад «Сильная ставка» можно открыть на 181, 397, 731 и 1098 дней. Минимальная сумма вклада от 100 000 руб. Вклад доступен к открытию по повышенной ставке на новые денежные средства и по базовой ставке на действующие. Сумма по повышенной ставке рассчитывается как разница между совокупной (общей) суммой денежных средств, находившихся на текущих счетах клиента (в том числе накопительных и к которым выпущены банковские карты), депозитных счетах, открытых в Банке в момент открытия вклада с учетом денежных средств, используемых для внесения на банковский вклад «Сильная ставка» и совокупной (общей) суммы максимального остатка денежных средств на указанных счетах клиента на начало операционного дня, находившегося на таких счетах в течение 3 (трех) месяцев, предшествующих дате открытия вклада (за исключением 7 календарных дней до даты открытия вклада).базовая ставка начисляется на разницу между суммой открываемого вклада и суммой, на которую начисляется повышенная ставка.