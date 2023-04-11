Аксенов об украинском контрнаступлении: «Мы готовы, никакой катастрофы не будет»

В Крыму выстроена современная, глубоко эшелонированная оборона. Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Крым готов отразить возможное украинское контрнаступление. В регионе выстроена современная, глубоко эшелонированная оборона, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

– Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет, – написал Аксенов и добавил, что считает правильным и обоснованным решение о строительстве фортификационных сооружений на полуострове и на подступах к нему.

– Это не значит, что они обязательно будут использованы по своему прямому назначению. Мы обязаны были подготовиться к любому развитию событий, и мы это сделали. <…> Много сделано и продолжает делаться для обеспечения наших защитников всем необходимым. Сил более чем достаточно, – подчеркнул глава республики.

В конце февраля Аксенов рассказал, что создание оборонительной линии в Крыму – это его инициатива, которая была поддержана президентом РФ. О том, что в Крыму ведутся фортификационные работы, стало известно в ноябре прошлого года. 1 февраля Аксенов доложил президенту, что строительство укреплений на полуострове планируют завершить в апреле.

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