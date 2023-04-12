В Крыму отменили шествие «Бессмертного полка» и Парад Победы 9 мая

Власти Крыма приняли решение отменить парад Победы и шествие «Бессмертного полка» 9 мая по соображениям безопасности Фото: Виталий ПАРУБОВ

Власти Крыма приняли решение отменить Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» 9 мая по соображениям безопасности. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– Несмотря на отмену праздничных мероприятий, наши ветераны не останутся без внимания. Представители органов власти на местах обязательно навестят их и поздравят с Днем Победы, – подчеркнул Аксенов.

Напомним, в Крыму и Севастополе продолжает действовать средний уровень реагирования, а также бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности.

Ранее КП-Крым писала, что на майские праздники по железной дороге на полуостров и обратно планируется перевезти около 200 тысяч пассажиров. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Крыму бессрочно продлили высокий уровень террористической опасности

Он действует в четырех городских округах и трех районах республики (подробнее)