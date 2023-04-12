В Крыму отменили шествие «Бессмертного полка» и Парад Победы 9 мая

Власти Крыма приняли решение отменить парад Победы и шествие «Бессмертного полка» 9 мая по соображениям безопасности
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Власти Крыма приняли решение отменить Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» 9 мая по соображениям безопасности. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.
– Несмотря на отмену праздничных мероприятий, наши ветераны не останутся без внимания. Представители органов власти на местах обязательно навестят их и поздравят с Днем Победы, – подчеркнул Аксенов.
Напомним, в Крыму и Севастополе продолжает действовать средний уровень реагирования, а также бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности.
Ранее КП-Крым писала, что на майские праздники по железной дороге на полуостров и обратно планируется перевезти около 200 тысяч пассажиров. Это вдвое больше, чем в прошлом году.
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