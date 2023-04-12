Цветущие персиковые сады в Крыму завораживают своей красотой Фото: Юрий ЮГАНСОН

Весной в Крыму начинают цвести персиковые сады. Это событие традиционно привлекает жителей полуострова и туристов, которые хотят не только насладиться сказочным ароматом бело-розовых цветов, но и сделать красочные фотографии. Миллионы бутонов распускаются в начале апреля, если первый месяц зимы не был слишком холодным. В 2023 году бесконечные ряды невысоких деревьев уже окрасились в розовый цвет.

«Комсомолка» узнала, где искать самые красивые персиковые сады в Крыму в 2023 году.

ГДЕ В КРЫМУ ЦВЕТУТ ПЕРСИКОВЫЕ САДЫ В 2023 ГОДУ

Сразу несколько сказочных мест, где цветут персиковые сады в 2023 году, находятся в Бахчисарайском районе Крыма.

Персиковые сады начинают цвести в начале апреля. Фото: Виталий Еременко

Так, самые больше всего деревьев высажено возле села Железнодорожное по дороге на Севастополь. Некоторые из них огорожены забором, но большая часть сада доступна для посещения. Доехать можно на автомобиле по направлению к железнодорожной станции «Сирень». Путь предстоит через грунтовую дорогу, но он того стоит - ухоженный и красивый сад открыт для посещения.

В этом же районе, между Бахчисараем и селом Долинное, находится один из самых интересных садов. Деревья здесь зацветают позже других, когда под ними уже успевают распуститься полевые цветы. Поэтому фотографии на таком фоне будут наиболее красочными.

Бесконечные ряды невысоких деревьев уже окрасились в сказочный розовый цвет. Фото: Виталий Еременко

А вот один из садов, расцветающий раньше других, находится у села Глубокий Яр. Непосредственно для фотосессии он не особо подходит - сад заброшен и давно порос сорняками. Зато именно здесь можно насладиться прекрасным ароматом в уединении.

Одно из самых популярных цветущих мест у крымчан находится в поселке Танковое. Сад расположен прямо возле дороги, поэтому чтобы сделать красивые снимки, придется постоять в очереди - здесь всегда много людей.

ГДЕ НАЙТИ ЦВЕТУЩИЕ САДЫ В СЕВАСТОПОЛЕ В 2023 ГОДУ

Изобилием персиковых садов может похвастаться Севастополь. В окрестностях города-героя тоже много интересных локаций для фотосессий или прогулок.

Один из самых популярных у фотографов садов находится у села Орловка. Места здесь очень много, а ветки деревьев обрезают не всегда, поэтому найти уголок для красивого снимка точно получится.

Фотографии в цветущих садах получаются неземной красоты. Фото: Валерия Вдовина

Персиковые сады за поселком Терновка тоже манят туристов своей красотой. Многие из них находятся в частной собственности, но найти открытые участки тоже не составит труда - перед ними нет шлагбаумов.

Красивый персиковый сад находится также в поселке Верхнесадовое прямо возле дороги. Хоть он и небольшой, но ухоженный, а главное, открытый для посещения.

Длится цветение недолго, поэтому успевать сделать красивые снимки нужно уже сейчас. Фото: Виталий Еременко

КОГДА ЦВЕТУТ ПЕРСИКОВЫЕ САДЫ В КРЫМУ В 2023 ГОДУ

Сказочная красота длится совсем недолго. Через полторы недели после начала цветения ветки обрезают. Это делается для хорошего урожая и качества плодов. Поэтому, чтобы сделать красочные снимки, нужно торопиться - уже в начале мая 2023 года большинство персиковых садов утратят свою сказочную красоту.

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