Как добраться в Крым на майские праздники: ж/д билеты на конец апреля уже раскупили

Билеты на поезда в Крым на майские уже раскупили Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже Пасха на носу, а за ней наступят и долгожданные майские праздники - время шашлыков и прогулок у моря. Провести эти дни в Крыму обычно хотят многие туристы. Судя по онлайн-сервисам покупки и бронирования билетов, в конце апреля поезда в Крым пойдут забитыми «под завязку». А вот на остальные праздничные дни билетов предостаточно. В принципе, оно и понятно - если отдыхать, то по полной, не теряя ни одного дня драгоценных каникул.

Самыми востребованными датами отправления, судя по данным официального сайта компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», стали 27, 28 и 29 апреля. Свободных мест на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь на эти дни уже нет.

Зато начиная с 30 апреля, а уж тем более с 1 мая, уехать в Крым можно без проблем. Например, из Москвы в «первомай» в Симферополь отправится сразу пять составов. На утренний рейс, который отправляется в 8:40, остались билеты только в купейные (от 7 тысяч рублей) и «люксовые» (порядка 145 тысяч рублей) вагоны. В остальных достаточно мест и в плацкартных (4-4,5 тысячи рублей).

Альтернативным вариантом может стать поездка в Крым на рейсовом автобусе. Билет из Москвы до Симферополя в таком случае обойдется на поряок дешевле - от 2 тысяч рублей. Из Санкт-Петербурга от 7 тысяч рублей.

ОТДЫХ ДЛЯ МЕСТНЫХ

По словам руководителя Ассоциации малых отелей Крыма Натальи Стамбульниковой, на сегодняшний день на полуострове все больше развивается внутренний туризм. Постояльцами в небольших гостевых домах чаще становятся именно местные жители. Такая же тенденция, судя по темпам бронирования, вероятно, сохранится и на майские праздники.

- Если говорить о малом бизнесе, то загрузка на майские слишком слаба – до 20%. Еще меньше на западном побережье, и мы понимаем, почему. Такая же ситуация была и в прошлом году. На отдых едут в основном местные, материковые все-таки опасаются, не понимая ситуации в целом. И они бронируют в основном по принципу сегодня на завтра, - отметила Стамбульникова.

ВСЕ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Тем не менее этой весной компания-перевозчик назначила в Крым сразу несколько дополнительных поездов. В частности, из Москвы и Санкт-Петербурга в апреле снова начнут ходить поезда до Евпатории. С 21 апреля назначен поезд Волгоград – Симферополь, с 29 апреля Смоленск-Симферополь. С 1 мая начнет курсировать поезд Мурманск-Севастополь, а с конца мая Москва- Феодосия.

В целом на майские праздники в Крым и обратно планируют перевезти около 200 тысяч пассажиров. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

Для удобства пассажиров в составе поездов «Таврия» даже решили обустроить вагоны-столовые, где можно будет позавтракать, пообедать и поужинать. Цены обещают в два раза ниже, чем в вагоне-ресторане. Но пока такой вагон-столовая курсирует лишь на тестовых рейсах поезда №165/166 Москва – Симферополь. Но уже с 1 июня должен появится в одном из составов поезда Омск – Симферополь.

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