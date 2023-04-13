Пробки возвращаются: движение на восьмом этапе трассы «Таврида» перекроют на два дня

Водителей призывают быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки. Фото: Федеральная трасса «Таврида»/vk.com

На восьмом этапе участка трассы «Таврида» с 15 по 17 апреля изменится схема движения. Об этом сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

– С 15 по 17 апреля будут перекрыты боковые проезды по направлению из Севастополя в Ялту и из Ялты в Симферополь, – говорится в сообщении.

Фото: t.me/sevdortrans_ru

Водителей призывают быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки.

Автобусные маршруты №№ 8, 18, 37, 40, 41, 183 в эти дни будут осуществлять движение в прямом и обратном направлении через Балаклаву.

Напомним, в ночь на 14 апреля на 8-м этапе участка трассы «Таврида» будет ограничено движение всех транспортных средств от Ялтинского кольца до разворота в районе Балаклавской ТЭС. 13 апреля последние рейсы и 14 апреля первые рейсы муниципальных маршрутов № 91, 92, 103 будут отменены.

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Также будут внесены изменения в работу муниципальных маршрутов № 91, 92, 103 (подробнее)