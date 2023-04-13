Онлайн-операции в тренде: клиенты РНКБ совершили около 50 миллионов дистанционных платежей за три месяца

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Крымчане оценили удобство использования «банка в кармане» и все чаще совершают дистанционные платежи. Так, по данным крупнейшего крымского банка РНКБ, пользователи мобильного приложения и интернет-банка совершили около 50 миллионов платежей на общую сумму 145,7 миллиарда рублей. Это данные за первые три месяца 2023 года. По данным банка, объем платежей увеличился на 38%, а их количество - на 43% по сравнению с первым кварталом 2022 года.

- При этом в марте 2023 года был установлен абсолютный рекорд по количеству платежей в мобильном приложении за месяц – более 18 млн штук. На сегодняшний день количество активных пользователей интернет-банка и мобильного приложения РНКБ составляет 1,4 млн человек, - уточнили в пресс-службе банка.

Напомним, у пользователей мобильного приложения РНКБ в конце ноября минувшего года появилась возможность купить билеты на междугородние автобусы онлайн. И эту функцию активно используют клиенты банка. Всего в 1 квартале было куплено более 8500 билетов.

В «РНКБ 24/7» можно выбрать место отправления и прибытия, указать время, дату и посадочное место. Затем пользователь оплачивает билет с помощью карты или со счета. Данные о пассажире в билете указываются автоматически. Вручную заполнять их не нужно. После подтверждения оплаты билет пришлют на электронную почту, либо в мессенджер. Также проездной можно сразу же сохранить на смартфон. При посадке в автобус пассажир предъявляет контролеру билет в электронном виде. Новый сервис – часть масштабного республиканского проекта «Цифровая среда», направленного на развитие современных цифровых услуг и расширение возможностей использования банковских карт в Крыму.

Кроме того, в банке напомнили, что новые клиенты банка могут регистрироваться в мобильном приложении с помощью биометрических данных. Это особенно актуально для тех, кто хочет оформить ипотеку дистанционно, не приезжая в Крым.

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Чаще всего клиенты РНКБ оплачивают дистанционно коммунальные платежи, услуги мобильных операторов и совершают денежные переводы на карты других пользователей. В мобильном приложении и интернет-банке можно осуществлять платежи и переводы в адрес более 10 тысяч поставщиков различных услуг и товаров. Также можно открывать депозиты онлайн, оформлять заявку на кредит или на страховку. В банке также напомнили, что для использования полного функционала мобильного приложения нужно регулярно устанавливать на смартфон обновления.

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