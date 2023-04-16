В ДТП в Красногвардейском районе погиб водитель Kia

По факту случившегося проводится проверка. Фото: пресс-служба МВД по РК

В субботу, 15 апреля, в Красногвардейском районе столкнулись BMW 525iA и Kia Bongo III, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Трагедия произошла в 14.30. 58-летний мужчина ехал за рулем BMW по трассе граница с Херсонской областью – Симферополь – Ялта. В районе Красногвардейского водитель решил обогнать едущую впереди машину. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с попутным Kia. Водитель этого авто начал поворачивать налево, не убедившись в безопасности своего маневра.

В результате ДТП погиб один человек. Водитель Kia получил травмы, несовместимые с жизнью.

Фото: пресс-служба МВД по РК

– Водитель автомобиля BMW 525iA получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение, – отметили в МВД.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Фото: пресс-служба МВД по РК

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