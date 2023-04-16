Аксенов поздравил крымчан с праздником Воскресения Христова

Фото: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил православных жителей республики с праздником Воскресения Христова. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

– Поздравляю православных христиан со светлым праздником Воскресения Христова, – сказал Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что с точки зрения верующего человека это главное событие всей мировой истории.

– Христос победил смерть – что может быть важнее? – пояснил Аксенов.

Глава Крыма отметил, что, по словам патриарха Кирилла, пасхальная радость способна наполнить смыслом каждый день жизни. Этот праздник объединяет людей вокруг вечных ценностей, побуждает творить добрые дела, а также укрепляет веру в неизбежную победу света над тьмой.

– Это особенно важно сегодня, когда на исконных русских землях льется кровь, оскверняются наши святыни. Мы молимся за наших воинов, которые сражаются с силами зла, за Россию и за Победу. Мы поддерживаем наших защитников, помогаем нашим братьям и сестрам, оказавшимся в беде. Это святое дело. Мы помним слова Апостола: если Бог за нас, кто против нас? Желаю всем мира, здоровья, любви и Божьей помощи в благих делах! Христос воскрес! – говорится в поздравлении Аксенова.

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