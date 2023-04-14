Экономия времени и доступность финансовых операций: как облегчает жизнь сдача биометрии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Технологии не стоят на месте. Уже давно можно разблокировать смартфон пальцем, оплатить покупку смартфоном. А еще можно присмотреть квартиру в Крыму, находясь на Сахалине, и купить ее в ипотеку, не приезжая на полуостров. Доступна и опция перевода денег голосом. И это не научная фантастика, а биометрия. Ниже разберемся, что это, и как новые технологии помогают упрощать жизнь.

Биометрические данные: что это?

У каждого человека есть свои физические характеристики, по которым его можно идентифицировать. Это лицо, движение губ, голос. К этим данным также относится сетчатка глаза и отпечатки пальцев. Все эти особенности у каждого человека уникальны.

Для чего банки собирают биометрию?

Безусловно, большинство финансовых услуг уже можно совершить дистанционно. Оплата коммуналки, пополнение счета мобильного телефона, беспроцентные переводы по системе быстрых платежей для многих стали обыденными и привычными операциями. А что вы скажете, если можно будет купить жилье в ипотеку в Крыму, находясь на Сахалине? Это возможно, если житель Сахалина придет в местный банк и сдаст биометрические данные. Их загрузят в Единую биометрическую систему. И после этого даже сахалинец может удаленно стать клиентом РНКБ, для этого ему не нужно приезжать в Крым и лично посещать офис банка. Финучреждение распознает личность на основании биометрических данных. А документы по ипотеке можно подписать удаленно, используя электронную цифровую подпись. Согласитесь, это удобно – получать полный спектр банковских услуг, не выходя из дома? Можно управлять вкладами, открывать новые счета и получать кредитные средства дистанционно.

Как сдают биометрические данные?

В первую очередь нужно убедиться, что у вас подтвержден аккаунт на сайте Госуслуги. Далее нужно подойти в отделение банка с паспортом и СНИЛС. Если вы еще не клиент этого банка, нужно будет открыть счет. Чтобы сдать биометрию, нужно предварительно подписать согласие на обработку данных. Потом происходит непосредственно сбор информации: банкиры просят прочитать несколько последовательностей цифр или же записывают образец голоса во время общения с оператором. Также клиента фотографируют. Вся эта процедура продлится в среднем не больше 10-15 минут. Собранные данные хранятся не только в банке, но и передаются в Единую биометрическую систему (ЕБС).

Безопасно ли сдавать биометрию?

Вероятно, страх, что данные могут попасть в руки мошенников, останавливает от сдачи биометрии. Однако специалисты по кибербезопасности отмечают, что способ идентификации банковского клиента по голосу и лицу более совершенная система защиты финансов и операций, чем смс-сообщения от банка и пин-коды. В первую очередь потому, что ЕБС серьезно защищена от взлома и подделки данных. Доступ к закрытым системам ограничен.

Биометрические данные наоборот могут стать ступенькой в многофакторной аутентификации. Например, система запросит не только одноразовый пароль и пин-код, но и видеозапись, на которой клиент должен назвать уникальную комбинацию цифр. И если пароли еще могут перехватить мошенники, то подделать нужное видео они физически не смогут.

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