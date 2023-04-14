Лисята-отказники, знаменитый енот из Херсона и лама Роман: в «Тайгане» произошел бэби-бум

Одним из первых родителем стал знаменитый герой интернет-мемов енот из Херсона. Фото: Александра Тимощенко

В середине весны в крымском сафари-парке «Тайган» случился настоящий бэби-бум! Там появились еноты, лисята, белые львы, медведи и носухи. Как рассказал КП-Крым владелец зоопарка Олег Зубков, это далеко не предел, в скором времени у них родятся еще тигрята и ламы.

ЗВЕЗДА-ЕНОТ

Одним из первых родителем стал знаменитый герой интернет-мемов енот из Херсона. На прошедших выходных у него родилась тройня. По словам владельца парка, сейчас молодой папа очень бережно относится к своим детям. Целыми днями он греет и защищает малышей, а иногда даже шипит на посетителей, которые слишком близко подходят к вольеру.

У енота родилась тройня Фото: Александра Тимощенко

- Малыши очень хорошо кушают. Вон какие толстые пузики отъели, - показывает Зубков. – У родителей тоже целый витаминный рацион.

Напомним, в середине прошлой осени Зубков вывез из херсонского зоопарка 18 животных. Питомцы находились под обстрелами ВСУ, поэтому директор парка отправился к ним на помощь. Среди животных был и звезда-енот, который прославился тем, что во время эвакуации настолько сильно сопротивлялся, что его пришлось отлавливать из вольера за хвост. Из-за этого Зубкова даже обвинили в «краже» енотов.

ЛИСЯТА-ОТКАЗНИКИ

В марте в «Тайгане» на свет появились лисята. Но по непонятным причинам от них отказалась их мама. Лиса постоянно отталкивала малышей от себя, поэтому сотрудники парка решили самостоятельно воспитать хищников. Сначала их кормили специальным молочком, сейчас четыре раза в день дают мясной фарш.

- Кушают они плотно у нас, вон, какие животы отрастили. А после еды обязательно массаж, чтобы все хорошо усвоилось. Потом мы их отправляем спать в вольер. Лисы растут быстро, сейчас они уже уверенно могут держаться на лапках, - рассказывает пресс-секретарь Татьяна Алексагина.

РЕДКИЕ ЛЬВЯТА

Также в зоопарке в марте родились пятеро белых львов.

Белые львята. Фото: ВК /"Тайган"

- Сейчас у нас пять беленьких малышей. У одной львицы родились мальчик и девочка, у второй - два мальчика и девочка. Кормят малышей сами мамы. Все здоровенькие, все хорошо, - говорит Зубков.

МАЛЫШИ ИЗ ДОНЕЦКА

Сразу после енотов на свет появились малыши у муфлонов, которых спасли из зоопарка в Донецке.

- Они уже уверенно ходят, даже не боятся подходить к людям в вольере. Слава богу, что удалось перебороть стресс, поэтому сейчас они чувствуют себя спокойно, хорошо кушают и не испытывают никакого стресса, - рассказывает «КП-Крым» Татьяна Алексагина.

ЛАМА РОМАН ЖДЕТ ЖЕНУ

Лама, которого вывезли из зоны СВО, тоже давно полюбился посетителям сафари. Вместе с осликом они мирно уживаются в вольере и делятся друг с другом вкусностями. Но, по словам пресс-секретаря парка, скоро Роману выделят отдельный вольер, и у него появится возлюбленная.

Лама Роман ждет жену Фото: Александра Тимощенко

- Мы уже взяли еще одну ламу, скоро подселим к мальчику. Будут у них детки, - отмечает Алексагина.

Также в зоопарке родилась двойня крохотных медвежат и носуха. Все они находятся под присмотром сотрудников парка и заботливых родителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Знаменитый херсонский енот, герой интернет-мемов, впервые стал отцом тройни в Крыму

Рассказываем, как живут питомцы, вывезенные с линии фронта (подробнее)

«Они были брошены и напуганы»: владелец крымского парка «Тайган» приютил 18 животных, эвакуированных из Херсона

Питомцев перевезли в белогорский сафари-парк (подробнее)