Гигантскую «елку» в Никитском ботсаду украсили три сотни игрушек ручной работы

В этом году гигант празднует свое 45-летие. Фото: НБС

45-летний секвойядендрон гигантский, который является одной из главных достопримечательностей Никитского ботанического сада, в этом году украшали 320 детей из 23-х школ, детсадов и студий Большой Ялты. Творческие мероприятия прошли в рамках уже шестой по счету акции «Нарядим секвойядендрон вместе!».

К своим 45 годам зеленый красавец вырос до 12 метров. Фото: НБС

- Очень радостно, что эта традиция пришлась всем по душе. Наш уважаемый секвойядендрон - одно из самых эффектных и представительных деревьев сада, он сразу поражает воображение и, конечно, в полной мере достоин символизировать рождественские и новогодние праздники, - цитирует директора ботсада Юрия Плугатаря пресс-служба НБС.

Фото: Николай Носков/НБС

По его словам, в Никитском ботсаду хвойный гигант был посажен еще в 1977 году. Правда, тогда он не достигал столь внушительных размеров. Сегодня дерево празднует свой 45-летний юбилей! Учитывая среднюю продолжительность жизни его сородичей, никитский секвойядендрон - совсем малыш. Такие деревья могут жить больше 2000 лет, достигая при этом в высоту 120, а в обхвате 10-15 метров.

Фото: Николай Носков/НБС

В этом году своими руками ребята из Большой Ялты сделали более 300 игрушек - все они теперь украшают эту экзотическую «елку» Крыма, растущую у главного входа в сад. Конечно, чтобы добраться до самой верхушки, использовали подъемный кран - это уже традиция.

Фото: Николай Носков/НБС/скриншот из видео

По словам начальника Департамента образования и молодежной политики Ялты Ренарда Кутковского, многие ребята мастерили игрушки не только на уроках труда, но и дома с родителями.

Участники акции Мира, Рада и их мама Александра Жукова. Фото: Николай Носков/НБС

- Бывает, вся семья вовлекается в творческий процесс по изготовлению авторской елочной игрушки. Тем более, что условия конкурса позволяют принимать как индивидуальные, так и коллективные работы, сделанные вместе с друзьями, целым классом или при поддержке и помощи родителей и взрослых, - цитирует пресс-служба сада Кутковского.

Фото: Николай Носков/НБС

Средний размер каждой игрушки - от 30 до 50 сантиметров. Среди них яркие шары, венки, конфеты, звезды, фонарики, снеговики, сказочные персонажи и много чего еще.

Фото: Николай Носков/НБС

Ежегодно каждый маленький участник акции получает благодарственное письмо, а авторы наиболее удачных работ - бесплатный пропуск в ботсад на три человека. В этом году администрация Никитского сада выделила 150 билетов (по 50 в каждый парк), и действительны они будут до 30 апреля 2023 года.

Фото: Николай Носков/НБС

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