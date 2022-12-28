Утренникам быть, несмотря на карантины: в школах Крыма проводят новогодние праздники

На карантин в Крыму закрыли шесть школ и 83 класса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на высокую заболеваемость гриппом и ОРВИ, закрытые на карантин классы и даже целые школы, от новогодних праздников в учебных заведениях Крыма в этом году решили не отказываться. Для школьников проводят утренники, причем собирают классы уже не по отдельности, как в разгар пандемии коронавируса, а все вместе.

Как сообщили КП-Крым в Министерстве образования республики, решение о том, устраивать в школах новогодние мероприятия или нет, учебные заведения принимают сами, ориентируясь на уровень заболеваемости в городе и в самой школе. Официальных ограничений по этому поводу от Минобразования не поступало.

- Централизованно по Крыму ограничения не вводили. Решение об ограничениях принимают учреждения самостоятельно, либо муниципальные органы власти, исходя из ситуации,- сообщили в Минобразования республики.

Правда, в отличие от детей, утренникам в школах рады не все родители. Некоторые считают, что это лишь спровоцирует дальнейший рост заболеваемости. При том, что уже сейчас, в канун Нового года, на уроки ходит в лучшем случае половина класса.

- В школе, где учится мой сын, организовали праздник для всех параллельных классов. В актовом зале собрали человек 50-60, с учетом, что половина детей болеет, и устроили для них дискотеку. Дети, конечно, в восторге, они наплясались, наобщались и мокрые пошли на уроки. Не знаю, насколько правильным было это решение, - рассказала одна из родительниц из Керчи.

По последним данным Министерства образования, в Крыму на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыли уже шесть школ и 83 класса. В списке учебные заведения в Алуште, Армянске, Керчи, Симферополе, Кировском, Красногвардейском, Первомайском, Сакском и Симферопольском районах.

Ранее директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко сообщил, что в Крым пришел тяжелый грипп, от которого страдает вся дыхательная система, в том числе легкие.

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