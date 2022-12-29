«У нас не принято заботиться о психике»: крымский врач прокомментировал снятие с продажи игрушек Хагги Вагги

Игрушка-монстр Хагги Вагги оказалась небезопасной для детей Фото: Ирина ГЕРЦ

Игрушки Хагги Вагги с отвратительной улыбкой в два ряда острых зубов и выпученными глазами сняли с продажи крупнейшие российские маркетплейсы. Роскачество выявило в плюшевых монстрах превышение фенола, который может вызывать сонливость и головные боли у детей. Более того, как оказалось, абсолютное большинство игрушек, на российском рынке реализуются бесконтрольно и не обладают сертификатами соответствия.

По мнению детского психиатра из Севастополя Андрея Петрушина, по сценарию которого снят фильм «Недетский дом» с Иваном Охлобыстиным, запретить продажи игрушек из-за вредных веществ оказалось куда проще, чем проявить заботу о психике маленьких потребителей. Ведь врачи неоднократно заявляли, что игрушки монстры опасны и могут нанести реальный вред детской психике.

- У нас не очень принято заботиться о психике. Хотя градацию фильмов по возрастам в стране ввели, и это большой прогресс. Но в случае с Хагги Вагги, наверное, опаснее все-таки влияние химических веществ, чем сам вид этих игрушек, - полагает врач.

По мнению психиатра, покупая ребенку злые игрушки, родители подменяют в его сознании понятия. Черное для него становится белым, а зло – добром. Таким образом плюшевые монстры ломают врожденные установки опасности, а увещевания родителей, что Хагги Вагги не страшный, приводят к появлению подсознательного конфликта и неврозам, которые проявляются в ночных кошмарах, энурезе и навязчивых движениях.

Именно психиатры первыми забили тревогу по поводу опасности Хагги Вагги. Вслед за ними изменения в поведении детей заметили воспитатели детсадов. Так, во многих крымских садиках негласно запретили Хагги Вагги. Воспитатели попросили родителей позаботиться о том, чтобы плюшевых монстров их воспитанники не приносили в группы.

- Наш воспитатель сказала, что многие дети боятся Хагги Вагги, и попросила не приходить с ним в сад,- рассказала КП-Крым одна из крымчанок.

Хагги Ваги – герой компьютерной игры в стиле хоррор Poppy Playtime. Это гигантская ожившая синяя кукла, которая стала злой из-за катастрофы на фабрике. Популярность в России к ней пришла в начале 2022 года. Сегодня такой монстр есть почти у каждого ребенка детсадовского возраста и начальной школы.

Однако, по мнению Андрея Петрушина, на уровне государства следовало бы вести более жесткие условия для скачивания подобных игр.

- А запрет в детсадах - это до первого неленивого родителя, который опротестует такие действия администрации детсада, - полагает врач.

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