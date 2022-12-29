«Город навсегда останется в моем сердце»: глава Евпатории, решивший оставить пост, рассказал, чем займется в ближайшее время

Для жителей Евпатории уход Александра Лоскутова с поста градоначальника стал полной неожиданностью. Фото: Александр Лоскутов\Telegram

Конец 2022 года продолжает быть полон на события. Сегодня, 29 декабря, временно исполняющий обязанности мэра Евпатории Александр Лоскутов не подал документы на конкурс на постоянное замещение этой должности. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

- Александр Александрович был назначен на этот пост в непростое время и приложил усилия для решения многих проблем. Он продолжит работать в нашей команде, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Для многих жителей Евпатории эта новость стала полной неожиданностью, ведь Александр Лоскутов был исполняющим обязанности главы администрации города на протяжении восьми месяцев и успел многое сделать на благо города. Некоторые евпаторийцы решили, что решение уйти с поста градоначальника Александр Лоскутов принял после недавних скандалов с новогодней иллюминацией.

«Комсомолка» решила развеять мифы и связалась с бывшим градоначальником Евпатории Александром Лоскутовым. О том, чем займется чиновник в ближайшее время, и почему жителям крымского города не стоит переживать - в нашем материале.

МЭР ЕВПАТОРИИ ДО 9 ЯНВАРЯ

В разговоре с корреспондентом «КП-Крым» Александр Лоскутов не стал вдаваться в подробности о причинах своего ухода, подчеркнув, что главным в его ближайших планах остается качественное проведение новогодних праздников в Евпатории.

- Контракт с вновь избранной главой администрации не подписан, поэтому минимум до конца праздников - до 9 января - я остаюсь временно исполняющим обязанности главы Евпатории. Работы в интересах горожан еще предстоит очень много. Моя задача, чтобы уже 1 января город был чист и свеж, а люди и дальше спокойно продолжали бы встречать Новый год, - отметил Александр Лоскутов.

Как подчеркнул экс-градоначальник курортного города, решение о принятии на пост нового мэра уже принято, и с ним определились депутаты.

- Мы сделали многое и передадим все наши наработки. У Елены Михайловны Демидовой есть своя программа действий, которую она презентовала сегодня. У нее большой управленческий опыт, кроме того, она житель Евпатории, и я думаю, что ей знакомы многие проблемы города, - подчеркнул чиновник.

Напомним, 29 декабря на 64-й очередной сессии Евпаторийского городского совета было принято решение, что новым мэром города станет директор 17-й средней школы Елена Демидова. В конкурсе на замещение должности главы участвовали два кандидата - Ольга Сопко и Елена Демидова. Кандидатуру еще одного кандидата - Вадима Порошина - сняли с конкурса, так как он не явился.

ОСТАНЕТСЯ В КРЫМУ

В разговоре с корреспондентом «КП-Крым» Александр Лоскутов подчеркнул, что он останется у крымской власти, однако, комментировать данный факт пока не готов.

- Все самое интересное у меня еще впереди. Мою работу высоко оценил Сергей Валерьевич Аксенов, и поддержка евпаторийцев была колоссальной. Евпатория навсегда останется в моем сердце, - заключил Александр Лоскутов.

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